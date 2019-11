„Mit Herz am Herd“ am Samstag, den 23.11.2019 um 18:15 Uhr im SR Fernsehen – Cliff Hämmerle

Eierlikör Eis-Soufflé mit Apfelbeignets – Cliff Hämmerle

Das Mit-Herz-am-Herd-Team hat diesmal seine mobile Kochinsel am Losheimer Stausee aufgebaut. Hier bereiten Cliff Hämmerle und seine Koch-Azubis Verena und Michel einen leckeren Nachtisch zu: Eierlikör Eis-Soufflé mit Apfelbeignets.

Rezept Cliff Hämmerle

Zutaten für vier Portionen – Eierlikör Eis-Soufflé mit Apfelbeignets – Rezept von Cliff Hämmerle

Eis-Soufflé:

5 EL Eierlikör

(8 Eier und 250ml Sahne für 8min bei 70° Einköcheln,

Alkohol (Korn oder Mirabellenschnaps) nach Belieben)

½ Vanilleschote

2 Eier

70 g Zucker

250 ml Schlagsahne

1 Prise Puderzucker

Saft einer ½ Zitrone

Apfelbeignets (Apfelküchle):

4 Äpfel (Jonagold, Elstar oder Braeburn)

2 Eier

100 g Mehl

1 EL Zucker

½ P Backpulver

100 ml Weißwein

200 ml Pflanzenöl

150 g brauner Zucker

1 Prise Puderzucker



Zubereitung Eis – Soufflé

Für das Eis – Soufflé die Sahne steif schlagen und bis zur weiteren Verarbeitung kalt stellen. Die Eier trennen, 2 Eiweiße mit etwas Puderzucker steif schlagen und ebenfalls kalt stellen. Vanilleschote längs aufschneiden und das Mark herauskratzen. Die Eigelbe, Zucker und Vanillemark im heißen Wasserbad in einer Schüssel 5 Minuten schaumig aufschlagen. Danach die Schüssel aus dem Wasserbad nehmen und bis zum Erkalten der Masse weiterschlagen. Eierlikör und den Saft einer halben Zitrone dazugeben. Eiweiß vorsichtig unterheben. Danach die steif geschlagene Sahne unterheben. Souffléförmchen, Glas oder Kaffeetasse am oberen Ende mit Alufolie umhüllen, um den Rand zu erhöhen. Dann die Eis-Soufflé Masse in die Förmchen füllen. Für 3 Stunden ins Tiefkühlfach stellen. Vorm Servieren die Folie entfernen und am oberen Ende eine Mulde bilden und E ierlikör hineinfüllen. Das Ganze mit etwas Zitronenabrieb ausgarnieren.

Zubereitung Apfelbeignets

Für den Beignetteig: Eiweiß und Eigelb voneinander trennen. Eigelb, Weißwein, Mehl und Backpulver in einer Schüssel mit einem Schneebesen verrühren und etwa 15 Min. ruhen lassen. In der Zwischenzeit die Äpfel waschen, schälen und das Kerngehäuse entfernen. In Ringe ca. 1 cm schneiden. Nun das Eiweiß in einer anderen Schüssel mit etwas Puderzucker aufschlagen. Danach den Eischnee mit dem Schneebesen unter den Teig heben, die Apfelscheiben zuerst in Mehl wenden anschließend durch den Beignetteig ziehen und in einem heißen Fettbad ca. 3 Min bei 170° ausbacken. Die Beignets in dem braunen Zucker wenden und servieren.

Cliff Hämmerle empfiehlt:

Bananenbeignets schmecken auch hervorragend zu dem Eis-Soufflé!

Eiweiß und Sahne langsam anschlagen. Erst nach 30 Sekunden das Schlagtempo erhöhen, dann wird das Eiweiß und die Sahne schneller steif.

