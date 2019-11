2 neue Zwei-Sterner in Michelin New York City

Michelin präsentiert die Auswahl der Sternerestaurants aus dem MICHELIN New York City 2020 Guide, der in diesem Jahr auch das benachbarte Westchester County abdeckt. Die neue Ausgabe enthält 2 neue Zwei-Sterne-Restaurants (Atomix und Blue Hill at Stone Barns) sowie 8 neue Ein-Sterne-Restaurants.

MICHELIN New York City 2020

„New York City, ein bevorzugtes Reiseziel für Tourismus und Gastronomie, ist dank der Vielfalt seiner kulinarischen Szene, des Reichtums seines Talents und der Erfahrung seiner Köche nach wie vor ein wichtiges Ziel“, sagt Gwendal Poullennec, International Director von MICHELIN Guides. „Die 76 Sterne Restaurants dieser Ausgabe bieten den Besuchern ein breites Spektrum an kulinarischen Erlebnissen, von Atomix‘ zeitgenössischer koreanischer Küche bis hin zur Garten-zu-Teller-Philosophie von Blue Hill at Stone Barns. Die Inspektoren waren besonders beeindruckt von der außergewöhnlichen Umsetzung der fünf Kriterien des Leitfadens: die Qualität der Zutaten, die Beherrschung der Küche und der Techniken, die Harmonie der Geschmacksrichtungen, die Konstanz in der Zeit und die Persönlichkeit des Kochs, die sich in jedem Gericht ausdrückt“.

Die neuen Restaurants mit zwei Sternen:

Atomix

Traditionelle koreanische Gerichte wie Jeon und Banchan werden mit Eleganz und Talent neu interpretiert. Die Liebe zum Detail, die der Küchenchef Junghyun Park und seine Frau Ellia in einem prächtigen Raum in diesem kleinen Dorfhaus walten lassen, ist einen Besuch wert.

Blue Hill at Stone Barns

Die vielen intelligenten Gerichte des Küchenchefs Dan Barber basieren größtenteils auf Gemüse aus dem Obstgarten oder Gewächshaus, das an das Anwesen angebaut ist. Diese Küche voller Persönlichkeit wird in einem überraschenden Raum eines alten landwirtschaftlichen Gebäudes serviert.

Die neuen Restaurants mit einem Stern:

Benno

Chefkoch Jonathan Benno serviert hier klassische italienisch inspirierte Küche. Die Gerichte werden mit Talent und hochwertigen Produkten zubereitet.

Crown Shy

Seriös und erfahren, bietet James Kent eine attraktive Speisekarte mit kreativen und raffinierten Gerichten zu einem erschwinglichen Preis, die alle in einem schönen neuen Esszimmer serviert werden.

Estela

Estela’s Ruf als einer von Manhattans Lieblings-Gourmet-Spots ist wohlverdient. Die Inspektoren fanden heraus, dass die von Küchenchef Ignacio Mattos und seinem Team entwickelte Küche einzigartig, köstlich und sehr beständig ist.

The Four Horsemen

Das Dinner-Menü von Chef Nick Curtola in dieser charakteristischen Kaffee-/Weinbar verführte die Inspektoren mit ihrer umsichtigen Verarbeitung und ihren kühnen, ausgewogenen Aromen.

Le Jardinier

Die Küche des Küchenchefs Alain Verzeroli respektiert die Jahreszeiten und verwendet nur Produkte von ausgezeichneter Qualität. Auch auf glutenfreies Brot und Kräutereis sollte geachtet werden.

Odo

Die besondere Interpretation der Kaiseki-Küche des Küchenchefs Hiroki Odo kann an der Theke genossen werden, die sich gut hinter der kleinen Bar am Eingang des Hauses verbirgt.

Oxalis

Die Speisekarte von Chefkoch Nico Russell basiert auf kreativen Kompositionen aus diesem alten, ephemeren Restaurant, das seit letztem Winter auf dem Markt ist. Das Menü „La Carta Blanca“ kostet $70 (63 €) und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für ein Restaurant mit Stern.

Ukiyo

Dieses angenehme Lokal unter der Leitung von Küchenchef Marco Prins begeistert seine Kunden mit einer feinen Kombination aus hochwertigen Zutaten und makellosen Gewürzen.

Der MICHELIN Guide, der 32 Ausgaben weltweit hat, hat New York vor fünfzehn Jahren als erstes amerikanisches Reiseziel ausgewählt. Das Tool, dem Reisende und Gastronomieliebhaber vertrauen, umfasst jetzt vier US-Ausgaben: New York und Westechester County, Chicago, Washington und Kalifornien.