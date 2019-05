Die 50 besten Köche Österreichs gekürt

AUSTRIA’S 50 BEST CHEFS 2019: Der ultimative Insiderguide für die österreichische Spitzengastronomie.

Die 50 besten Köche Österreichs

Über 12.800 Mitarbeiter der österreichischen Gastronomie haben in einem zweistufigen Verfahren zuerst die besten Köche des Landes nominiert, um im Anschluss unter den 50 Meistnominierten für ihre Favoriten zu voten. Damit sind die AUSTRIA’S 50 BEST CHEFS der größte und härteste Award für Österreichs Spitzenköche. Allein schon die Aufnahme in die begehrte Liste ist eine der allerhöchsten Auszeichnungen des Landes. Zusätzlich dient die Liste auch als „der“ ultimative Insiderguide für nationale und internationale Genießer. Die Verkündung der Platzierung erfolgte am 27. Mai auf den CHEFDAYS Austria in Graz. Die CHEFDAYS sind eines der größten Foodsymposien Europas. Es trafen sich dort mehr als 50 der besten, kreativsten und bekanntesten Spitzenköche und Gastronomen aus aller Welt. Die 50 BEST CHEFS sowie die CHEFDAYS wurden von ROLLING PIN – einem der größten internationalen Gastronomiemagazine, Social Networks und Jobportale für die Gastronomie und Hotellerie – ins Leben gerufen. Die CHEFDAYS Austria (Graz) und die CHEFDAYS Germany (Berlin) zählen zu den größten und einflussreichsten Foodsymposien Europas.

