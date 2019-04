Ab dem 1. Mai wird Thies C. Bruhn der neue General Manager im Grand Hotel Heiligendamm. Der 52-jährige Norddeutsche arbeitet seit 1985 in der Hospitality Industry. Bevor Bruhn seine neue Aufgabe im Grand Hotel Heiligendamm übernimmt, hat er in Slowenien, Kroatien, Deutschland, den USA und auf den Bahamas gearbeitet.

Thies C. Bruhn

Die letzten 29 Jahre hat Thies C. Bruhn für Kempinski Hotel & Resorts gearbeitet. Das Grand Hotel in Heiligendamm ist insofern kein unbekanntes Hotel für ihn.

Das Grand Hotel Heiligendamm hat eine eigene starke und unverwechselbare Brand Reputation. Aus diesem Grund bleibt es ein privat geführtes Hotel ohne eine Kooperation mit einer Hotelgruppe.

Seinen ersten General Manager Posten übernahm er 1999 im Kempinski Hotel Rotes Ross. In dieser Zeit lernte er auch die Inhaber Familie Morzynski kennen. Herr Bruhn ist sich über die nationale und internationale Bedeutung des Grand Hotels bewusst und freut sich sehr auf seine neue Aufgabe in Heiligendamm.

Er wird gemeinsam mit dem bestehenden Team und der Inhaber Familie Morzynski die bevorstehenden Investitionen planen und die strategischen Herausforderungen bewältigen das Grand Hotel weiterhin im deutschen und im internationalen 5-Sterne Luxus Segment zu positionieren.

Das Grand Hotel Heiligendamm ist mit seiner einzigartigen Lage am wunderschönen Ostseestrand im idyllischen weißen Stadtteil Heiligendamm eine Symbiose aus Luxus, Architektur und Natur. Die zwischen den Jahren 1793 und 1874 erbauten Gebäude des heutigen Hotels wurden 1996 von der in Düren ansässigen Jagdfeld Gruppe erworben und nach sorgfältiger Rekonstruktion am 1. Juni 2003 als Grand Hotel Heiligendamm eröffnet. 2013 erwarb Paul Morzynski, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Unternehmer aus Hannover, das Hotel-Ensemble und führt es seitdem privat. Das luxuriöse Hotel ist mit komfortablen Zimmern und Suiten ausgestattet, welche sowohl mit Meer- als auch mit Landblick verfügbar sind. Mit vielfältigen gastronomischen Einrichtungen und familienfreundlichen Service bietet das Grand Hotel Heiligendamm ein unvergleichliches Erlebnis für die gesamte Familie. Das Zusammenspiel aus der malerischen Natur Norddeutschlands und dem Service höchster Qualität lädt Gäste zur puren Erholung ein.

