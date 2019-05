ONCE UPON A KITCHEN KOMMT NACH MIAMI BEACH

Koch des Jahres 2017 mit CHROMA type 301

Vier der besten Köche der Welt bringen ihre Michelin-Sterne und ihr Können für eines der außergewöhnlichsten Kulinarik-Erlebnisse der Welt im Dezember nach Miami Beach. Die GR8 Group, eine Agentur für VIP-Reisen, kürte Miami Beach als Austragungsort von Once Upon a Kitchen 2019 – ein lukullisches Spektakel, das ein Quartett kulinarischer Meister vereint: Massimo Bottura , Mauro Colagreco, Alex Atala und Antonio Bachour. Vom Forbes Travel Guide auserwählte Gäste werden zu einem mehrgängigen Abendessen mit typischen Gerichten aus den beliebten Restaurants der Köche eingeladen: Osteria Francescana in italienischen Modena (Massimo Bottura), Mirazur im französischen Menton (Mauro Colagreco) und D.O.M. im brasilianischen São Paulo (Alex Atala). Küchenchef Antonio Bachour, der in Puerto Rico aufgewachsen ist und für sein künstlerisches und extravagantes Gebäck bekannt ist, wird ein noch nie zuvor gesehenes Dessert kreieren.

Am 1. Dezember 2019 in Miami Beach

