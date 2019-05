Drohnen: Fliegende Taxis werden Realität

Das wird dramatische Auswirkungen auf die Tourismusbranche ergeben.

Der Luftraum über den Städten wird immer wertvoller, da das Konzept der pilotenlosen Fluggeräte immer mehr Anwendung finden wird. Das wird auch Auswirkungen auf die Tourismusbranche haben, da Touristen in die Länder reisen, um sich die neue Technologie aus erster Hand anzusehen, behauptet GlobalData, ein führendes Daten- und Analytikunternehmen in den USA.

Taxi Drohne

Der Transport mit Drohnen wird zunächst teuer sein, aber langfristig können die Preise sinken. Uber Air wird 1,85 Dollar pro Mitfahrer und Meile in naher Zukunft kosten, aber das könnte langfristig auf 0,46 Dollar sinken.

Zum Vergleich kostet der Hubschrauber laut Uber 9,28 Dollar pro Mitfahrer/Meile. Sobald die Technologie als sicher genug erachtet wird, könnten Passagierdrohnen ein Ersatz für geflogene Hubschrauber werden, zumal ihre Umweltauswirkungen wahrscheinlich geringer sind.

Laura Beaton, Travel and Tourism Analystin bei GlobalData, kommentiert: „Die Leistungsfähigkeit von Drohnen nimmt ständig zu, und trotz zahlreicher Sicherheitsfragen, die zu berücksichtigen sind, treiben große Unternehmen ihre Entwürfe voran. Vimana, Uber, Lilium, Airbus, Volocopter und Ehang sind nur einige der Unternehmen, die um Marktanteile in diesem lukrativen Bereich konkurrieren. Traditionelle Taxiunternehmen haben bereits jetzt Schwierigkeiten, mit Firmen wie Uber und Lyft Schritt zu halten; Drohnentaxis werden wahrscheinlich noch mehr zu einem Störfaktor im Markt werden.“

Drohnentaxis der US-amerikanischen Firma Vimana Global sollen 2020 in Dubai ihr Debüt geben, und die USA haben auch die Erprobung dieser futuristischen Fahrzeuge zugelassen. Sollte Dubai der erste Ort sein, an dem diese Fahrzeuge der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, dürften die Besucherzahlen steigen.

Beaton abschließend: „Die Menschen reisen gerne mit Hubschraubern, also ist dies nur der nächste Schritt in der Entwicklung des futuristischen Reisens. Fliegende Passagierdrohnen wurden bereits entwickelt und getestet, so dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sie kommerziell verfügbar werden. Bis 2030 wird es in einigen Städten sicherlich die Möglichkeit geben, in einem autonomen Fahrzeug durch die Luft zu fahren.“