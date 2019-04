Bundeskanzler gratuliert zum Dritten Stern

Ich hatte schon – aus Versehen – BundeskanzlerIN geschrieben, so gewohnt bin ich die weibliche Schreibweise bei diesem Begriff. Aber leider spielt diese Geschichte nicht in Deutschland, sondern in Österreich.

Der österreichische Bundeskanzler Kurz gratuliert Juan Amador zum 3. Stern in einer Videobotschaft

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz gratulierte via Videobotschaft Juan Amador zum 3. Stern für sein Restaurant in Wien.

So ein kulinarisches Zeichen würde ich mir von der Deutschen Politik auch mal wünschen. Jedoch würde in Deutschland über jeden Politiker gleich ein Shitstorn einbrechen, wenn sie oder er besser essen geht. Warum das wohl so ist?

Sebastian Kurz