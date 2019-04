TUI Cruises erweitert Produktpalette – Tim Raue dabei

Mit „Mein Tretboot“ die schönsten Binnengewässer Deutschlands genießen

Hamburg, 1. April 2019. Gerade erst wurde mit der Mein Schiff 2 der sechste Neubau in sechs Jahren in Dienst gestellt, nun überrascht die Hamburger Kreuzfahrtreederei TUI Cruises mit einer neuen Produktsparte: Mit einer Flotte von zunächst 500 Tretbooten will TUI Cruises Wasserfans für die kleinen Auszeiten im Alltag begeistern.

Tim Raue – verwöhnt auch Tretbootfahrer

Ab Anfang Mai 2019 sind an Gewässern deutscher Städte sowie an diversen Badeseen Verleihstationen von „Mein Tretboot“ geöffnet. So laden unter anderem in Hamburg auf der Alster, in Berlin auf der Spree, aber auch am Bodensee und am Steinhuder Meer Tretboote der Make „Mein Tretboot“ zu kleinen Rundfahrten ein. „Mit Mein Tretboot möchten wir eine neue Sparte im Freizeitbereich erobern und so gleichzeitig noch mehr Lust auf Auszeiten auf dem Wasser machen“, sagt Godja Sönnichsen, Pressesprecherin von TUI Cruises.

Bereits im Mietpreis von 19,90/Stunde inkludiert ist das von der Mein Schiff Flotte bekannte Premium Alles Inklusive-Paket. Darin enthalten ist ein kleiner Picknickkorb mit hochwertige Speisen vom Berliner Zwei-Sternekoch Tim Raue und Getränke, die die Tretboot-Tour abrunden. Darüber hinaus hat sich TUI Cruises einen besonderen Service ausgedacht: Ausflügler, die keine Lust haben selbst zu treten, können sich mit dem Paket „Die ganz große Freiheit“ vollkommen verwöhnen lassen: Für nur zusätzlich 39,90 Euro ist neben Speisen und Getränken auch ein Tretboot-Fahrer dabei, der kräftig in die Pedale tritt.

Auch die Gäste an Bord der Mein Schiff Flotte sollen von dem neuen Produkt profitieren: „Zukünftig statten wir unsere Schiffe ebenfalls mit Tretbooten der Marke aus, so dass unsere Gäste die Möglichkeit haben, die angelaufen Häfen ganz individuell per Boot zu erkunden“, erklärt Sönnichsen. Der Tretboot-Verleih auf der Mein Schiff Flotte wird zum Premium Alles Inklusive-Angebot gehören.

http://www.tuicruises.com