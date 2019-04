Sascha Kemmerer, Sternekoch im Travel Charme Ifen Hotel im Kleinwaslertal gewinnt zusammen mit Sasha Dinoo (Constance Prince Maurice Hotel) das Festival Culinare Bernard Loiseau 2019 auf Mauritius.

Sascha Kemmerer und Sasha Dinoo – Festival Culinaire Bernard Loiseau 2019

Für das mittlerweile bereits in der 14. Ausgabe stattfindende Kulinarik-Event „Festival Culinaire Bernard Loiseau“ fanden sich auch dieses Jahr wieder Sterneköche aus der ganzen Welt im Constance Hotel Belle Mare Plage auf Mauritius ein.

Nach einer Woche voller Kochwettbewerbe steht das Gewinnerduo des Kulinarik-Wettbewerbs fest: Sascha Kemmerer, Chef de Cuisine der drei Restaurants im Ifen Hotel und ausgezeichnet mit einem Michelin Stern, 17 Punkten sowie drei Hauben im Guide Gault&Millau gewinnt zusammen mit Constance Prince Maurice Küchenchefin Sasha Dinoo den diesjährigen Wettbewerb. Letztere ist die erste Frau, die es bei diesem Wettbewerb bis an die Spitze schaffte.

In diesem Jahr wurden neben dem Kulinarik-Wettbewerb auch Sieger in den verschiedensten Kategorien wie beispielsweise „bestes Torten Piment der Insel“, „Constance Sommelier-Wettbewerb“ oder auch „Constance Cocktailwettbewerb“ gekürt. Die Gewinner des Constance Konditorei-Wettbewerbs erhielten die Pierre Hermé-Valrhona-Trophäe von einer Jury, die von Pierre Hermé, dem berühmten französischen Konditor und Unternehmer, selbst geleitet wurde.

Die Leistungen der Teilnehmer in den anderen Kategorien wurden von einer internationalen Jury beurteilt. Diese bestand in diesem Jahr aus Michelin-Sterne-Köchen wie dem deutschen Zwei-Sterne-Koch Heinz Winkler, Lebensmittelkritikern und anderen kulinarischen Experten. Unter diesen war beispielsweise Dominique Loiseau, Präsidentin der Bernard Loiseau SA.

Jean-Jacques Vallet, CEO der Constance Hotels, Resorts & Golf zieht nach einer Woche Bilanz: „Wie immer hat das Festival Culinaire Bernard Loiseau auf ganzer Linie überzeugt. Wir sind sehr stolz darauf, derartig hochkarätige Fachleute aus der Branche hier bei uns auf Mauritius während unserer kulinarischen Woche begrüßen zu dürfen. Wir haben es durch das hochklassige Teilnehmerfeld geschafft, eine echte Referenz in der Welt der Gastronomie zu werden. Ich möchte allen Teilnehmern gratulieren und mich dafür bedanken, dass jedes Jahr tolle Ideen und Konzepte entstehen, die unsere lokalen Produkte und Gerichte erneuern und verfeinern. Das Festivale Culinaire Bernard Loiseau ist eine Bereicherung für uns alle. Neben dem kompetitiven Wettbewerb steht besonders der Austausch von Wissen und Erfahrungen, sowie der Spaß an gehobener Kulinarik im Vordergrund.“

Constance Hotels, Resorts & Golf ist eine Kollektion von Luxushotels im Indischen Ozean, die ihren Ursprung auf Mauritius hat. Aktuell gehören neun Hotels und Resorts auf Mauritius, den Seychellen, den Malediven, Madagaskar und Sansibar zur Hotelgruppe. Sie bietet ihren Gästen luxuriösen Komfort mit exzellentem Service und legt besonderen Fokus auf Kulinarik, Wein, Spa und Golf.

Constance Hotels & Resorts ist für Golfliebhaber die erste Anlaufstelle im Indischen Ozean und hat dabei eine Pionierrolle inne: So initiierte die Hotelgruppe den ersten Championship Golfplatz auf Mauritius und baute und betreibt außerdem den ersten 18-Loch-Golfplatz auf den Seychellen. Mittlerweile können die Gäste ihr Handicap auf drei 18-Loch-Golfplätzen der Constance Hotels & Resorts unter Beweis stellen. Das Bernard Loiseau Culinary Festival, das seit mehr als zehn Jahren auf Mauritius stattfindet, lockt jedes Jahr Kulinariker und internationale Sterneköche auf die Insel im Indischen Ozean.

Constance Hotels & Resorts ist mit zahlreichen Awards ausgezeichnet, unter anderem mit den World Luxury Hotels Awards. Drei der Hotels, Constance Prince Maurice, Constance Lemuria und Constance Halaveli gehören zu The Leading Hotels of the World. Die Hotelgruppe ist Green Globe zertifiziert.



www.contancehotels.com