Mit der Regal Princess günstig über den Atlantik

Transatlantik-Cruise zum Schnäppchenpreis – Regal Princess startet Mitte April von Fort Lauderdale aus in Richtung Europa . Der Weg ist das Ziel. Das gilt insbesondere für Kreuzfahrten auf der Transatlantikroute. Kaum eine andere Streckenführung ermöglicht es den Passagieren, derart viel Zeit auf dem Schiff zu verbringen. Erholung pur.

Regal Princess

Und im Falle von Princess Cruises auch äußerst günstig. Bereits ab 725 € pro Person in der Doppelkabine bietet die amerikanische First Class-Reederei die 16-tägige Fahrt an Bord der Regal Princess von Fort Lauderdale (Florida) nach Kopenhagen an. Bei Buchung einer Balkonkabine beginnen die Preise ab 989 €.

Neben dem Erlebnis ungestörter Seetage warten auf die Gäste ein neunstündiger Zwischenstopp auf den Azoren (Ponta Delgada) sowie zum Ende der Reise attraktive Aufenthalte in Zeebrügge, Rotterdam und dem dänischen Aarhus. Wer möchte, kann die Kreuzfahrt auch um drei auf insgesamt 19 Tage verlängern (ab 782 €) und dabei weitere Eindrücke in Stockholm und Helsinki sammeln.

