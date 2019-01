Daniel Humm eröffnet Restaurant in London

Nach vielen Spekulationen wurde heute bestätigt, dass Daniel Humm und das Team des New Yorker Restaurants Eleven Madison Park in diesem Sommer eine neue Niederlassung im Londoner Traditionshotel Claridge’s eröffnen werden, das Davies & Brook.

Das neue Projekt, das nach der Strassenkreuzung von Davies Street und Brook Street, an der sich das Hotel befindet, benannt ist, wird Simon Rogans Michelin-Sternrestaurant, das Ende 2018 geschlossen wurde, ersetzen. Früher war hier auch Gordon Ramsay tätig.

Daniel Humm, Christian Romanowski

Obwohl es der erste europäische Standort für Humm sein wird, wird der Umzug eigentlich eine Rückkehr zum Claridge’s für den Koch bedeuten, der das erste Mal im Hotel arbeitete, als er 15 Jahre alt war. Er wird den neuen Standort zusammen mit dem langjährigen Geschäftspartner Will Guidara eröffnen. Die Gruppe der Partner, Make It Nice, betreibt auch die NoMad-Restaurants in New York, Las Vegas und Los Angeles, und das Duo führte bekanntlich dazu, dass Eleven Madison Park bei den 50 Best Restaurants der Welt 2017 zum „besten Restaurant der Welt“ gewählt wurde.

„Die Möglichkeit, unsere Küche und Gastfreundschaft in das geschichtsträchtigste Hotel der Welt zu bringen, ist wirklich ein wunderbares Gefühl und ein Traum wird wahr“, sagt Humm.

„Die Geschichte von Claridge’s und die Verantwortung, die mit der Eröffnung eines Restaurants innerhalb dieser Mauern einhergeht, nehmen wir nicht auf die leichte Schulter – es ist eine Gelegenheit, an der wir wirklich teilhaben und wir können es kaum erwarten, unsere Türen später in diesem Jahr zu öffnen“, sagte Guidara.

Die Einzelheiten der Menüs sind noch nicht bekannt. Bekannt ist aber der Küchenchef: Dimitri Magi – der ehemalige Küchenchef von Eleven Madison Park – wird als neuer Chefkoch im neuen Restaurant fungieren, das „ein feines Restaurant ohne Übertreibung“ und eine „warme, einladende Gastfreundschaft mit köstlicher und schöner Küche“ bieten wird. Das New Yorker Restaurant ist bekannt für seine gehobene Auseinandersetzung mit der amerikanischen Küche und bietet ein Verkostungsmenü für $295 (£227). In London soll es unter anderem einen Mittagstisch mit herzhaften Gerichten geben.

Der Miteigentümer des Hotel Claridge’s, Paddy McKillen, sagte: „Wir freuen uns sehr, langjährige Freunde und Gäste des Hotels Daniel, Will und ihr außergewöhnliches Team in das Claridge’s zu bringen, da wir seit einiger Zeit nach einer Möglichkeit gesucht haben, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Ich weiß, dass ihre außergewöhnliche kulinarische Vision den Weg für eine neue Esskulturrichtung bei Claridge’s weisen wird, und wir alle teilen den Glauben daran, etwas ganz Besonderes zu schaffen, dass sowohl unsere Gäste als auch die Londoner gleichermaßen genießen werden.“

Das Claridge’s hat auch schon Infos zum Restaurant Davies&Brook auf seiner Webseite. Bewerbungen werden derzeit entgegengenommen.

Make It Nice, Daniel & Will!