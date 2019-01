Die offizielle Pressemitteilung zur französischen Ausgabe des Guide Michelin 2019

MICHELIN PRÄSENTIERT DIE NEUE AUSWAHL DES MICHELIN GUIDE FRANCE 2019. MIT INSGESAMT 632 STERNEN-RESTAURANTS WIRD DIE AUSGABE 2019 DIESMAL MIT NEUEN RESTAURANTS BEREICHERT, DIE EINEN, ZWEI ODER DREI STERNE ERREICHEN: EIN BEISPIELLOSER REKORD

„Mehr denn je zeigt der MICHELIN-Frankreichführer in diesem Jahr die Vielfalt eines kulinarischen Frankreichs. Von der bemerkenswerten regionalen Dynamik über die Entdeckung neuer junger Talente bis hin zur beispiellosen Anzahl neuer Sternerestaurants unter der Leitung von Frauen glänzt das kochende Frankreich 2019 aus mehr als einem Grund“, freut sich Gwendal Poullenec, der neue International Director der MICHELIN Guides.

Mirazur liegt am Fuße der Berge, die die Stadt Menton schützen, und wird unter der Leitung des Küchenchefs Mauro Colagreco mit drei Sternen in der Auswahl 2019 des MICHELIN France Guides ausgezeichnet. Mit Blick auf das Mittelmeer, dass sich bis zum Horizont erstreckt, bietet der Küchenchef seinen Gästen eine einzigartige und unvergessliche kulinarische Auszeit. An diesem Ort folgen die Gerichte immer dem Zyklus der Jahreszeiten und die hervorragenden Produkte von Meer und Berg, sowie die Früchte und Gemüse, die im privaten Obstgarten des Küchenchefs angebaut werden, begeistern immer wieder aufs Neue. In Mirazur bietet jedes Menü erstaunliche Überraschungen, die Texturen ins Spiel bringen und kräftige Aromen mit grafischen und bunten Gerichten verbinden.

75 neue Sternerestaurants in der Ausgabe 2019

Le Clos des Sens erhält in diesem Jahr auch die höchste Auszeichnung des MICHELIN-Führers. In diesem einzigartigen Lokal in Annecy-le-Vieux stellen der Küchenchef Laurent Petit und seine Teams eine lokale Gemüseküche vor, die die besten Produkte der Region Annecy hervorhebt. Nach einer abgeschlossenen Periode, die ihn dazu gebracht hat, seine Küche gründlich zu überdenken, zeichnet der Küchenchef außergewöhnliche, nüchterne, raffinierte und doch immer elegante Gerichte, die die Quintessenz von Gemüse und Gewürzen aus seinem eigenen Garten, sowie von Fisch aus den drei großen Savoyer Seen, Annecy’s, Bourget’s und Genfer See zum Ausdruck bringen.

Fünf neue Zwei-Sterne-Restaurants sind ebenfalls hinzugekommen. In Cancale, Au Coquillage, ist Hugo der Vorname eines der Söhne der Familie Roellinger, aber auch eine authentische kulinarische Marke. In diesem Betrieb reproduzieren die Gerichte die vom Koch so geschätzten Ideen. In der AM par Alexandre Mazzia, die sich in Marseille befindet und von dem gleichnamigen Koch geleitet wird, finden wir Gerichte, die auf subtile Weise die Gewürze der frühen Jahre des Küchenchefs, eines Jugendlichen, der in Kongo-Brazzaville lebte, kombinieren. Hier werden unerwartete Kombinationen genossen, die von diesem Gleichgewicht der Geschmacksrichtungen beeinflusst werden. Christophe Hay komponiert aus seiner Küche des La Maison d’a Coté eine authentische Ode an die Region Loir-et-Cher. Neben der Sublimierung lokaler Produkte in einer innovativen Küche kümmert sich der Küchenchef auch um einen 5.000 Quadratmeter großen Permakultur-Garten, der das Restaurant versorgt. In Paris, im Zentrum des 7. Arrondissements, bereitet David Toutain unter der Leitung des gleichnamigen Kochs eine im Wesentlichen vegetarische Küche zu, die eine authentische Erforschung von Texturen veranschaulicht und sich durch die Tiefe ihrer Aromen und ihre Modernität auszeichnet. La Scène, das Restaurant des Hotels Le Prince de Galles unter der Leitung von Stephanie Le Quellec, erhält ebenfalls zwei Sterne. Hier werden die Gerichte von beeindruckender Finesse und Präzision entwickelt. Die Auszeichnung rundet die hervorragende Karriere des brillanten Gastronomie-Spezialisten ab.

