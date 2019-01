Bis zu den nördlichen Ausläufern der Antarktis vordringen und anschließend Kap Hoorn umrunden. Oder gleich die gesamte südamerikanische Küstenlinie per Schiff erkunden und dabei – quasi im Vorbeifahren – einige der schönsten Perlen der Karibik „mitnehmen“. Princess Cruise bietet im Winterhalbjahr 2019/20 eine spannende Auswahl an Kreuzfahrten in den Gewässern vor Südamerika.

Südamerika-Kreuzfahrten – Panama Kanal

So verbindet eine 17-tägige Cruise an Bord der Coral Princess auf der Fahrt vom argentinischen Buenos Aires bis ins chilenische San Antonio (auch in umgekehrter Richtung) zwei absolute Seereise-Highlights. Zunächst kreuzt das Schiff vier Tage lang in den eisigen Wassern der Antarktis, entlang atemberaubender Gletscherwelten und vorbei an von See-Elefanten bewohnten Inseln. Dann geht die Fahrt weiter in Richtung des sagenumwobenen Kap Hoorn (ab 2.880 €).

Nicht ganz so weit südlich zieht es dasselbe Schiff während einer 15-tägigen Kreuzfahrt. Nach dem Start in San Antonio geht es zunächst in Richtung des beeindruckenden Amalia Gletschers. Faszinierende Aussichten bietet auch die Fahrt durch die Inselwelten der Magellanstraße. Den krönenden Abschluss bildet schließlich ein Übernachtaufenthalt im Zielhafen Buenos Aires (ab 1.996 €).

Auf den genannten Kreuzfahrten der Coral Princess steht Passagieren übrigens eine deutschsprachige Bordbetreuung mit Rat und Tat zur Seite.

Das Nonplusultra südamerikanischen Kreuzfahrtgenusses stellt eine 59-tägige Seereise dar (ab 8.750 €), die von Fort Lauderdale ausgehend zunächst durch den Panamakanal vom Atlantik in den Pazifik führt, um dann den gesamten Kontinent zu umrunden. Zwischendurch steht allerdings noch ein Abstecher weit in den Pazifischen Ozean hinein auf dem Routenplan. Ziel: die Osterinseln.

Bei ihrer Fahrt entlang der Ostküste Südamerikas hat die Island Princess dann passend zum dortigen Karneval zwei erlebnisreiche Tage Aufenthalt in Rio. Kurz vor seiner Rückkehr nach Florida macht das Schiff dann noch mehrmals in der Karibik Halt. Stationen sind Trinidad, Barbados sowie Antigua.

