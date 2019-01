Manuel Ostner mit Kreuzers Küchenshow

Europas größter Reisesender hat ab Montag, 4. Februar 2019 einen eigenen Koch am TV-Herd stehen: Manuel Ostner heißt der Mann, der fortan mit den Promis kocht. Der Mitbegründer und „Impresario“ des Genuss- und Gourmet-Onlineshops Kreutzers soll regelmäßig in der sonnenklar.TV Studioküche auftischen und den prominenten Gästen Tipps bei der Zubereitung ihrer Lieblingsrezepte geben. Schon jetzt freut sich der 37-jährige Familienvater auf seine neue Rolle: „Ich bin sehr stolz, dass unser vor fünf Jahren gegründetes Unternehmen als Titelpatron für die sonnenklar.TV Küchenshow fungiert. Dabei teile ich die gleiche Leidenschaft wie die Zuschauer: Entspannung und Genuss im Urlaub. Und dass ich meine Liebe zum Kochen nun auch im Fernsehen ausleben darf, hätte ich nie zu träumen gewagt.“ Ostner, der sich auch privat gerne mit der Herkunft von Lebensmitteln beschäftigt, ist für seinen Job im letzten Jahr mehr als hunderttausend Flugmeilen um die Welt gereist, um innovative Produkte, Haushaltsutensilien und Koch-Trends zu erforschen. Seine Erfahrungen will er auch in die Sendung „Kreutzers Küchenshow“ einbringen, die jeweils montags bis donnerstags, ab 14.30 Uhr live bei sonnenklar.TV zu sehen ist.

Manuel Ostner

Senderchef Andreas Lambeck sagt dazu: „Es ist nur eine logische und längst überfällige Konsequenz, dass die bei unseren über 1, 3 Millionen Zuschauern sehr erfolgreiche Küchenshow endlich auch einen eigenen Fernsehkoch erhält. Mit Manuel Ostner haben wir einen versierten Experten, der authentisch ist und seinen Beruf mit Leidenschaft ausübt. Wir sind gespannt, welche Tipps und Finessen er unseren Promis am Herd noch beibringen kann“. Bislang probierten unter anderem Schlagerstar Patrick Lindner, „Jahrhundert“-Playmate Gitta Saxx, Fernsehrichter Alexander Hold, Comedian Oliver Materlik, Schauspielerin Vanessa Eichholz, Ex-„Lausbub“ Hansi Kraus, Sängerin Anna-Carina Woitschack und Ex-„Lindenstraße“-Darsteller Willi Herren ihre Rezeptideen in der sonnenklar.TV Studioküche aus.

Die neue Kochsendung mit Manuel Ostner wird ab 4. Februar von dessen Regensburger Unternehmen Kreutzers ausgestattet. www.instagram.com/kreutzers.eu oder www.sonnenklar.tv/kreutzers.de