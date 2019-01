Dänemark ist Bocuse d’Or 2019

Die Skandinavier, die Millionen in den Wettbewerb investierten, führen in der Ergebnisliste. Nach dem Gewinner Dänemark kommen in der Reihenfolge Schweden, Norwegen und Finnland. Island belegt Platz 11 beim Bocuse d’Or 2019 in Lyon.

Bocuse d’or 2019

Auch die heftigen Investitionen in der Schweiz (Platz 5) und den USA (Platz 9) haben sich offenbar ausgezahlt.

In Deutschland hat der Bocuse d’Or leider mittlerweile wenige Fans und wenig Beachtung, obwohl auch hier die Metro großzügig unterstützte.

Glückwunsch den Gewinnern und allen anderen Beteiligten!

Alle Infos und Analysen bei Saga de Bocuse d’or