Große Freude im Restaurant ‚Due Camini‘, Borgo Egnazia

Die im November erschienene 64. Ausgabe des ‚Michelin Guide Italien‘ brachte großartige Neuigkeiten für das Borgo Egnazia in Apulien mit sich: Domingo Schingaro, der Küchenchef im Gourmet-Restaurant Due Camini und sein Team wurden für ihre kulinarischen Künste mit einem Michelin Stern geehrt. Schingaro verantwortet seit nunmehr drei Jahren die Küche des Borgo Egnazia, unter der Direktion von Andrea Ribaldone.

“Unzählige Kerzen tragen zu der ruhigen, beinahe märchenhaften Atmosphäre im wohl romantischsten Restaurant des Borgo Egnazia, dem Due Camini bei: Der perfekte Ort für feierliche Anlässe, eine romantische Auszeit zu zweit oder einfach für einen genussvollen Abend. Die auf lokalen Produkten basierende, regional geprägte Küche zeigt sich gleichermaßen leicht und kreativ. Für den Küchenchef stehen die Ausgangsprodukte im Vordergrund und das bedeutet konkret: Wenige Zutaten und aussagekräftige Aromen” lobt der Guide Michelin.

Seine Inspiration schöpft Domingo Schingaro in der traditionellen apulischen Küche, die er mittels kunstvoller kulinarischen Techniken, aber auch geleitet von den Grundsätzen mediterraner Esskultur veredelt. So verwendet er einfache Zutaten, die zwar allgemein als „arm“ gelten, jedoch nur in Apulien verfügbar sind: Um die 95 % der in der Küche des Borgo Egnazia zum Einsatz kommenden Produkte stammen aus der Gegend. Ausschließlich apulisches Fleisch und Fisch aus der Adria, von einheimischen Fischern bezogen, kommen hier auf den Tisch. Außerdem gilt Schingaros besonderes Augenmerk den wilden Kräutern, die zwischen Land und Meer zu finden sind.

Die Speisekarte des Due Camini besticht mit typischen Gerichten, die Domingo Schingaros Handschrift tragen, etwa die „Gnumaredd Innereien Brötchen, Lampascioni Zwiebel und Chichorée“, und neu in diesem Jahr, „Ricotta Käse, Gerste, Wildkräuter- und Feigen-Vincotto“ mit einer Mischung aus 40 wilden Kräutern, „Rüben-Taglietella, mit Kapern aromatisiertes Wasser, Pinienkerne, Rosinen und wilder Fenchel“ und „Zwiebel von Acquaviva delle Fonti“, gefüllt mit einer Aubergine Parmigiana Creme.

In der Küche von Schingaro spiegelt sich die gastronomische Vision von Aldo Melpignano, dem Eigentümer und Managing Director des Borgo Egnazia wider: Als internationaler Bezugspunkt soll das Borgo Egnazia das Bewußtsein für das großartige Wein- und Kulinarik-Vermächtnis der Region schärfen, zu der Entwicklung einer gesunden und geschmackvollen mediterranen Ernährungsweise und der lokalen Biodiversität beitragen. „Ich bin extrem stolz und glücklich den ersten Stern im Michelin-Guide für das Due Camini im Borgo Egnazia nach Apulien zu bringen. Großer Dank gilt Domingo Schingaro, Andrea Ribaldone und dem Rest des Teams für deren harte Arbeit. Wir sind bereit für neue Herausforderungen und dafür, unserem gastronomischen Projekt als Bezugspunkt für apulische Küche und mediterrane Kultur Nachdruck zu verleihen.“ erklärt Aldo Melpignano.

Domingo Schingaro lässt seinen Traum Wirklichkeit werden: “Dieser Stern ist dem Land zu verdanken, denn er erzählt eine Geschichte über den Wert mediterraner Kultur. Wir sind mit einer unglaublichen Vielfalt an Gemüsesorten und einer großartigen kulinarischen Tradition gesegnet: So haben wir zum Beispiel allein um die 30 verschiedene Tomaten-, zehn Artischoken- und acht Chicorée-Arten zur Auswahl. Wir führen damit eine lohnende Arbeit fort, indem wir für Due Camini eine eigene Identität formen, ausgehend von dem Reichtum unseres Landes, das wir mit der mediterranen Esskultur verknüpfen. Ich bin wirklich stolz auf unser Projekt, welches maßgeblich von Andrea Ribaldone und Aldo Melpignano gefördert wurde. Ihnen und unserem Team gebührt Dank. Diese Auszeichnung ist auch für sie.“

Domenico Schingaro, von allen Domingo genannt, wurde 1980 in Bari geboren, wo er die Schule für Hotelmanagement besuchte. Im Jahr 1999 begann er seine Karriere im Restaurant Grosvenor House le Meridien in London. Nach einer Reihe von Praktika in Europa kehrt er nach Italien zurück und wird Teil des Küchenteams im historischen Restaurant „Antico Buoi Rossi“ in Alessandria. 2014 nimmt er seine Zusammenarbeit mit Andrea Ribaldone auf und leitet mit ihm zusammen ein Restaurant, das heute „I Due Buoi“ heißt und 2015 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Im gleichen Jahr übernimmt Schingaro, an der Seite von Andrea Ribaldone, die Leitung der Küchenbrigade im Restaurant „Identità Expo San Pellegrino“ der Mailänder Expo, in Kooperation mit Magenta Bureau. Im Januar 2016 wird er zum Executive Chef des Borgo Egnazia berufen, wo er unter der Leitung von Andrea Ribaldone das gesamte kulinarische Angebot koordiniert und das Gourmetprojekt des Restaurants Due Camini betreut.

Mehr Informationen/aktuelles Menü hier: https://www.ristoranteduecamini.it/en/

Reservierungen unter: due.camini@borgoegnazia.com oder Tel: +390802255351

Menü Preise ab : Menü 70/120 €, à la carte 68/105 €

Im Borgo Egnazia in Savelletri di Fasano finden sich die Formen, Materialien und Farben eines typisch apulischen Dorfes zitiert. Die daraus entstehende Authentizität verleiht dem Resort ein frisches und zugleich ursprüngliches Flair, wie es „nirgendwo sonst“ auf der Welt vorzufinden ist. Das Borgo Egnazia ist ganzjährig geöffnet und verfügt über 63 Zimmer, 92 Casette (kleine Häuser) sowie 28 Villen, diverse Restaurants, in denen das mediterrane Savoir-Vivre gefeiert wird, zwei private Beachclubs, Innen- und Außenpools, Tennisplätze, den San Domenico Golfclub und einen 18-Loch-Golfplatz umgeben von Gärten und Olivenbäumen, mit Blick auf das Meer. Das Borgo Egnazia beherbergt auch den Vair Spa (‚vair‘ bedeutet ‚wahr‘ im apulischen Dialekt), in dem die Erfahrung innerer Schönheit als Eckpfeiler einer jeden Behandlung gilt: Eine Reise zu sich selbst auf dem Weg zu einem von mehr Leichtigkeit und Achtsamkeit geprägten Leben. Das Angebot des Vair Spas ist an die alten Traditionen der Region angelehnt und so werden auch die Behandlungen mit Begriffen aus dem apulischen Dialekt benannt.

www.borgoegnazia.com