Michelin hat kürzlich die Auswahl für den Michelin Guide Spanien & Portugal 2019 bekannt gegeben – mit 30 neuen Sternerestaurants in beiden Ländern.

Große Neuigkeiten in diesem Jahr: Dani Garcías gleichnamiges Restaurant in der Stadt Marbella in Malaga wurde in der Ausgabe 2019 von zwei auf drei Sterne angehoben. Die Inspektoren des Guides stellten fest, dass Dani García mit seiner einzigartigen Art, die andalusische Küche auf zeitgemäße Art und Weise neu zu formulieren, die Spitze erobert hat. Sie verliebten sich auch in das Spiel der Gegensätze, das seinem „Widerspruch in der Küche“ und der Inszenierung eines großen Teils seiner Gerichte entsprach.

„Wir haben uns zum ersten Mal dafür entschieden, den Start des MICHELIN-Leitfadens in Portugal zu feiern, und das ist kein Zufall“, sagt Gwendal Poullennec, internationaler Direktor des MICHELIN-Leitfadens. „In den letzten Jahren haben sich talentierte junge Köche hervorgetan, die traditionelle portugiesische Gerichte mit ihrer Kreativität neu interpretieren. Sie können mit ihrem Know-how und ihrem Einfallsreichtum hochwertige lokale Produkte verwandeln.“ Gala-Teilnehmer probierten Gerichte aus sieben Sterne-Restaurants in der Umgebung – Belcanto, Fortaleza do Guincho, Alma, Elf, Feitoria, Loco und Lab von Sergi Arola.

Die großen Gewinner in der Kategorie der zwei Sterne in Spanien sind die Zwillinge Sergio und Javier Torres der Cocina Hermanos Torres in Barcelona, ​​wo die offene Küche in das kulinarische Erlebnis der Gäste integriert wird. El Molino de Urdániz in der Navarrese-Stadt Urdaitz, in der Küchenchef David Yárnoz kreativ regiert, der die lokalen Produkte Navarras benutzt und das traditionelle Restaurant Ricard Camarena de València, dass in seiner Ästhetik ebenso überraschend ist – es befindet sich im ‚Bombas Gens Art Center‘ – wie mit seiner Küche, die zusätzlich zu den einheimischen Erzeugnissen auch im eigenen Garten angebaute Produkte verwendet.

In Portugal begeistert das Restaurant Alma, das sich im böhmischen Viertel Ciado von Lissabon befindet. Küchenchef Henrique Sá Pessoa hat die Inspektoren von Michelin mit sehr technischem und nuanciertem Spaß fasziniert.

Neue, mit einem Stern ausgezeichnete Restaurants in der Ausgabe 2019 sind Restaurants mit eigener Persönlichkeit, wie beispielsweise Eneko Bilbao (Bilbao), Oria (Barcelona), eMe Be Garrote (Donostia / San Sebastián) und das Restaurant Terra in S’Agaró in der Provinz Girona, das von gastronomischen Persönlichkeiten wie Eneko Atxa, Martín Berasategui oder Paco Pérez geleitet werden.

Ein weiterer Höhepunkt dieser Ausgabe ist die bemerkenswerte Zunahme der Sterne-Restaurants in Madrid. Vielfalt ist eines der charakteristischen Merkmale dieser Stadt, ein Detail, das sich in unterschiedlichen, aber äußerst einzigartigen Restaurants widerspiegelt, wie beispielsweise in den Restaurants Yugo, La Tasquería, Clos Madrid, Corral de la Morería Gastronómico und dem Restaurant El Invernadero. Die vegetarische Küche ist ursprünglich und wurde dank des Küchenchefs Rodrigo de la Calle wieder in die Hauptstadt zurückgebracht.

Das MICHELIN-Inspektorenteam macht auch auf die Costa Blanca in der Provinz Alicante aufmerksam, eine Region, die sich auf die Haute Cuisine konzentriert, ohne die Tradition zu beeinträchtigen. Die schöne und touristische Stadt Calp (Calpe) wird mit den neuen Ein-Stern-Restaurants Beat und Orobianco zu einem kulinarischen Reiseziel.

In Portugal sind die neuen Ein-Sterne-Restaurants eher verstreut und befinden sich mit Ausnahme von Midori in Sintra (das erste japanische Restaurant mit einem Stern im Land) an außergewöhnlichen Standorten. Dies ist der Fall der G-Pousada in Bragança, die neben den Gonçalves-Brüdern die moderne Küche der Region Tras-os-Montes präsentiert; oder A Cozinha in Guimarães, wo Chefkoch Antonio Loureiro mit einer modernen Küche überrascht hat, die Balance und Sensibilität zeigt.

Die folgenden Restaurants haben ebenfalls einen MICHELIN-Stern erhalten: La Barra de Carles Abellán in Barcelona; Etxanobe Atelier in Bilbao; Trivio in Cuenca; Bagá in Jaén; LÚ Cocina y Alma in Jerez de la Frontera (Cádiz); Pablo in León, das die Avantgarde-Küche mit regionalen, natürlichen und saisonalen Produkten verteidigt; Ikaro in Logroño (La Rioja); El Xato von La Nucía (Alicante); Ein Tafona in Santiago de Compostela (A Coruña); El Molino de Alcuneza, ein charmantes Hotel in einem Weiler von Sigüenza (Guadalajara); und schließlich das Restaurant Cancook in Zaragoza, das auf einer modernen und kreativen Gastronomie basiert, die erobern und unterhalten kann, aber immer mit einer perfekten Harmonie zwischen den Produkten und dem Respekt der saisonalen Aromen.

Alle neuen Sterne Restaurants des Michelin Guide Spanien & Portugal 2019

Alle neuenDrei-Sterne Restaurants des Michelin Guide Spanien & Portugal 2019

Dani García

Alle neuen Zwei-Sterne Restaurants des Michelin Guide Spanien & Portugal 2019

Alma

Cocina Hermanos Torres

El Molino de Urdániz

Ricard Camarena Restaurant

Alle neuen Ein-Sterne Restaurants des Michelin Guide Spanien & Portugal 2019

A Cozinha de Guimaraes

A Tafona

Bagá

Beat

Cancook

Clos Madrid

Corral de la Moreira Gastronómico

El Invernadero

El Molino de Alcuneza

El Xato

eMe Be Garrote

Eneko Bilbao

Etxanobe Ateliar

G Pousada de Bragança

Ikaro

La Barra de Carles Abellán

La Tasquería

LÚ Cocina y Alm

