Schon wenig Alkohol erhöht Brustkrebsrisiko

Während leichter Alkoholkonsum keine negativen Auswirkungen auf das Risiko für die meisten Krebserkrankungen hatte, sah dies bei Brustkrebs anders aus: Frauen, die nur geringe Mengen an Alkohol (1/2 bis 1 Glas) täglich tranken, erkrankten in der Folge häufiger an Brustkrebs.

Der World Cancer Research Fund (WCRF), eine internationale Einrichtung, die die Zusammenhänge zwischen Lebensstil und Krebsrisiko erforscht, empfiehlt der Bevölkerung zum Schutz vor Krebskrankheiten auf den Verzehr von Alkohol zu verzichten oder diesen zumindest einzuschränken. Besonders bei Krebserkrankungen von Brust, Darm, Magen, Leber, Mund, Speiseröhre sowie Rachen und Kehlkopf besteht ein Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und erhöhtem Krebsrisiko.

Erhöht leichter Alkoholkonsum bereits das Krebsrisiko?

Forscher aus Korea werteten in ihrer Analyse nun mehrere Studien zusammenfassend aus, die sich mit dem Einfluss von leichtem Alkoholkonsum auf das Krebsrisiko beschäftigten. Die Forscher teilten Personen nach ihrem Alkoholkonsum in sehr leichte Alkoholtrinker (≤ 0,5 alkoholische Getränke am Tag), leichte Alkoholtrinker (≤ 1 alkoholisches Getränk am Tag) und moderate Alkoholtrinker (1 bis 2 alkoholische Getränke am Tag) ein.

Schon kleine Mengen Alkohol am Tag bedingten ein erhöhtes Brustkrebsrisiko

Bei ihrer Analyse konnten die Forscher die Daten von 60 Studien nutzen und auswerten. Die Auswertung zeigte, dass sehr leichter oder leichter Alkoholkonsum das Risiko für die meisten Krebskrankheiten nicht erhöhte – Ausnahmen betrafen ein erhöhtes Brustkrebsrisiko bei Frauen und ein erhöhtes Darmkrebsrisiko bei Männern, dass selbst bei sehr leichtem und leichtem Alkoholkonsum auftrat. Analysen zum moderaten Alkoholkonsum bestätigten die ungünstige Wirkung von Alkohol bei Brust- und Darmkrebs: Personen, die moderate Mengen Alkohol täglich tranken, erkrankten häufiger an Brustkrebs (Frauen) und Darmkrebs (Männer).

Bei einigen Krebserkrankungen erwies sich leichter Alkoholkonsum hingegen als risikosenkend – dies war bei Lungenkrebs und Schilddrüsenkrebs der Fall. Außerdem schützte moderater Alkoholkonsum vor Blutkrebs.

Diese Auswertung zu leichtem Alkoholkonsum zeigte, dass die meisten Personen, die täglich ½ bis 1 Glas Alkohol oder weniger tranken, kein erhöhtes Krebsrisiko aufwiesen. Allerdings schadete der Verzehr dieser geringen Mengen Alkohol manchen Personen auch – denn Frauen erkrankten in der Folge häufiger an Brustkrebs und Männer öfter an Darmkrebs. Die Empfehlung des WCFR kann deshalb weiter beherzigt werden: zum Schutz vor Krebs sollte Alkohol am besten vermieden werden.

