Gault&Millau „Feinschmecker des Jahres“

für besondere Verdienste um Österreichs Kultur in Küche und Keller vergeben. Die Wahl fiel den Herausgebern des Gault&Millau, Martina und Karl Hohenlohe, in diesem Jahr nicht schwer: „Er isst mit Leidenschaft und Hingabe, kein Hindernis kann ihn aufhalten, keine Distanz abschrecken. Andreas Vitásek war in den besten Restaurants vom Bregenzerwald bis nach Bilbao zu Gast und ist ein mehr als würdiger Botschafter des guten Geschmacks." Die Auszeichnung „Feinschmecker des Jahres" wird Jahr für Jahr vergeben. Namhafte Gäste feierten im Steirereck

Unter den Gästen des Gala-Abends im Wiener Steirereck im Stadtpark waren der Generaldirektor der LLI Dipl. Ing. Josef Pröll, Dr. Christian und Rotraut Konrad, Café+Co-Geschäftsführer Fritz Kaltenegger, Vorstandsdirektor der RLB NÖ-Wien Dr. Martin Hauer, Metro Österreich-CEO Arno Wohlfahrter, GF Lohberger Küchen Competence Reinhard Hanusch, GF Casinos Austria Prof. (FH) Mag. Oliver Kitz, Commercial Director Nespresso Österreich Mag. Otmar Frauenholz, Vorstandssprecher der Billa AG Robert Nagele, Opernsänger Michael Schade, Kabarettist Werner Schneyder und Ex-Skirennläuferin Alexandra Meissnitzer. Die Laudatio hielt der Journalist und Weggefährte Andreas Weber. Vier-Haubenkoch Heinz Reitbauer verwöhnte die Gäste des Abends mit einem Spezial-Menü, darunter Rüben-Vielfalt mit Tigerforelle & Eukalyptus, Amur-Karpfen mit Haferwurzel & Dill und Beinfleisch mit Selleriekohl, Schwarzwurzel & Semmelkren.