Kulinarik ist fürOpenTable keine richtige Kunst!?

Da waren wir doch sehr verblüfft! Die Pressemitteilung von OpenTable schlug uns vor, Kunst zu Erleben und was Leckeres zu essen.

Ku·li·na·rik Kulinárik/ Substantiv, feminin[die] Kochkunst

Gerade was die Texterin der großen PR-Agentur Grayling beschreibt, nämlich was der „geschätzte“ (wirklich?) Küchenchef Patrick Großmayer hier schafft, hört sich für mich nach Kunst und Kunsthandwerk an. der sogenannten Kulinarik. Und lecker wird es auch sein! Die Agentur Grayling scheint kulinarisch sehr ungebildet zu sein. Schade! Da fragt man sich, warum die dann solche Aufträge annehmen.

Patrick Großmayer lernte bei den Obauers in Werfen, war Entremetier im Steirereck und Souschef im Restaurant Lohninger. Seit 2012 ist er Küchenchef im Holbein’s in Frankfurt.

Grayling und Auftraggeber OpenTable, wo ist Ihr Respekt vor großARTiger Küche?