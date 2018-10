Dieter Müller wird Küchen-Patron in Berlin

Das Gastronomieteam des Restaurants wird mit neuer Führung einen neuen Weg beschreiten. Künftig übernimmt Frederik Grieb die Leitung als Küchenchef des sich derzeit im Umbau befindenden Restaurants und wird das moderne Konzept der deutschen Genussküche in die Tat umsetzen. Der gebürtige Münsteraner war zuletzt als Souschef im Dieter Müller Restaurant auf der MS Europa tätig.

Als Certified Sommelier der Court of Master Sommelier Vereinigung wird Mathias Brandweiner seine Expertise an nationalen und internationalen Weinen einbringen, und als Gastgeber im neuen Restaurant fungieren. Der in Österreich geborene Spitzen-Sommelier bringt ebenso internationale Erfahrungen an den Potsdamer Platz und wird den Gästen des Restaurants bei allen Fragen beratend zur Seite stehen, um unvergessliche Gaumenfreuden in Begleitung eines erstklassigen Services zu bereiten.

Das The Ritz-Carlton, Berlin verfügt über 303 Gästezimmer und Suiten und liegt unmittelbar am Potsdamer Platz, im Herzen Berlins. Das mehrfach ausgezeichnete 5-Sterne-Superior-Hotel bietet einzigartige Räumlichkeiten und einen außergewöhnlichen Service auf höchstem Niveau. Der The Curtain Club und das extravagante Fragrances zählen zu den besten Bars der Stadt und runden das kulinarische Ensemble des Luxushotels ab. Zum Entspannen und Abschalten laden ein eleganter Wellnessbereich sowie die exklusive Club Lounge auf der 10. Etage ein. Weitere Informationen unterwww.ritzcarlton.de/berlin.