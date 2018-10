Christian Bau: „Die Politik verachtet uns“

Christian Bau im Interview der Süddeutschen Zeitung

„Ehrlich? Die Politik verachtet uns. Wir sind für diese Leute die „Gourmettempel“, die Dekadenten mit dem Hummer, dem Kaviar, den Trüffeln. Das meiden Politiker wie der Teufel das Weihwasser. Zu mir kommen Gäste aus Tokio, aus New York, aus Paris. Wissen Sie, wer nicht kommt? Der saarländische Ministerpräsident. Oder seine Vorgängerin. Oder deren Vorgänger.“

Was glauben Sie, woher die Produktvielfalt kommt, die Sie heute im Supermarkt finden? Vor Witzigmann gab es in Deutschland weder Crème fraîche noch Schalotten! Ich selbst bin in meiner Lehrzeit zweimal die Woche nach Straßburg auf den Markt gefahren, um Salzbutter einzukaufen. Und wer, glauben Sie, hat die ganzen Köche ausgebildet, die sich bis heute quer durchs Land mit kleinen Restaurants und Landgasthöfen selbständig gemacht haben? Deren Ausbildungsstammbaum können Sie auf drei, vier große Köche zurückführen. Erinnern Sie sich mal an den Fraß, der in Deutschland vor 40 Jahren serviert wurde! Die Spitzenküche ist wie die Formel 1: Was wir entwickeln, kommt irgendwann der breiten Gesellschaft zugute.

Christian Bau ist der erste Koch, der für seine Kochkünste das Bundesverdienstkreuz bekommen wird!