Ingwer zum Abnehmen?

Ingwer könnte auf verschiedenem Wege eine Gewichtsabnahme fördern, wie iranische Forscher in ihrer Studie feststellten. In Tierstudien konnte bereits eine gewichtsverlustfördernde Wirkung von Ingwer gesehen werden. Bisherige Belege aus Studien am Menschen fehlen aber, sodass weitere Forschung benötigt wird, um eindeutige Schlussfolgerungen ziehen zu können.

Es häufen sich Hinweise, dass Ingwer Eigenschaften aufweist, die eine Gewichtsabnahme fördern. Forscher aus dem Iran machten es sich zur Aufgabe, diese Eigenschaften von Ingwer in ihrer Studie näher zu beleuchten und nach Studien zu suchen, die sich bereits mit diesem Thema beschäftigt haben.

Was sagt die Datenlage zu Ingwer und Gewicht?

Die Forscher suchten in medizinisch-wissenschaftlichen Datenbanken nach Studien zu diesem Thema. Dabei berücksichtigten sie den Zeitraum von 1995 bis 2017. Die Forscher fanden insgesamt 27 Studien, von denen 6 Laborstudien waren, 17 Studien mit Tieren und 4 Studien mit Menschen.

Tierstudien zeigten gewichtsverlustfördernde Wirkung, Belege aus Studien am Menschen fehlen

Bei der Auswertung zeigte sich, dass Ingwer-Extrakt oder Ingwer-Pulver den Gewichtsverlust in den meisten Tierstudien förderte. Die Studien am Menschen hingegen waren weniger aussagekräftig und zeigten keine oder nur sehr geringe Änderungen der Körperzusammensetzung.

Die Forscher stellten in ihrer Studie Mechanismen heraus, durch welche Ingwer einen Gewichtsverlust fördern könnte: dies sind eine gesteigerte Wärmeproduktion (Wärmeerzeugung verbraucht Energie), ein vermehrter Abbau und eine geminderte Produktion von Fetten und eine verbesserte Appetitkontrolle.

Die Forscher schlussfolgerten, dass es verschiedene Mechanismen gibt, durch welche Ingwer eine Gewichtsabnahme fördern könnte. Sie fordern weitere Studie am Menschen, um die bereits bei Tieren beobachteten positiven Effekte überprüfen zu können.

