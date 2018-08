Polizeieinsatz führt zu Verspätungen und Flugstreichungen in Frankfurt

Rund 7.000 Lufthansa Fluggäste waren von Flugstreichungen betroffen

Vorsorglich 2.000 Hotelzimmer für heute Nacht reserviert Aufgrund eines Polizeieinsatzes am Flughafen Frankfurt kommt es heute zu Ver­spätungen und Flugausfällen auf Flügen von und nach Frankfurt. Nachdem mehrere Personen unkontrolliert in den Sicherheitsbereich eingedrungen waren, hatte die Bundespolizei unter anderem einen Boardingstopp in den Sicherheits­bereichen A und Z des Terminals 1 sowie einer Räumung dieser Bereiche ange­ordnet. Die Bereiche B und C des Terminals waren davon nicht betroffen. Um 14:30 Uhr wurde die Sperrung nach rund zweieinhalb Stunden wieder aufgehoben.



Lufthansa setzt alles daran, die unvermeidlichen Auswirkungen der polizeilichen Maßnahmen für ihre Fluggäste so gering wie möglich zu halten. Dennoch kommt es in der Folge des Einsatzes zu Verspätungen und einzelnen Flugstreichungen. Die Auswirkungen werden bis in die Abendstunden anhalten. Zudem mussten einzelne Flüge Frankfurt ohne Fluggäste verlassen, um Flugzeuge und Crews mög­lichst schnell wieder an Abflughäfen außerhalb Frankfurts zu positionieren und so den Flugplan zu stabilisieren. Rund 7.000 Lufthansa Fluggäste sind aktuell von den Flugstreichungen betroffen.

Lufthansa Fluggäste werden gebeten, sich vor Reiseantritt auf Lufthansa.com über den Status ihres Fluges zu informieren. Fluggäste, die entsprechende Kontakt­daten hinterlegt haben, werden aktiv per SMS oder E-Mail über Änderungen informiert. Fluggäste, die ein Ticket für einen Flug von oder nach Frankfurt mit Flugdatum vom 7. August besitzen, können einmalig kostenfrei auf einen Flug bis zum 14. August 2018 umbuchen. Lufthansa hat vorsorglich 2.000 Hotelzimmer für die heutige Nacht gebucht.

Gäste anderer Airlines sollten sich bei ihren Fluggesellschaften erkundigen, wie es weitergeht!

