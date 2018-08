40 Sterne beim Excellence Gourmetfestival 2018

Der köstlichste Kurztrip, seit es Flussreisen gibt. Am Excellence Gourmetfestival ´18 wird gross angerichtet

Es ist die Crème de la Crème der Kochgilde, die Abend für Abend für ein begeistertes Publikum zaubert. Die edlen Flussschiffe von Excellence bilden den Rahmen für das Gourmetfestival, das in seinem einzigartigen Setting auf dem Rhein einmalig ist. 40 Gastköchinnen und -köche aus der Schweiz, Deutschland und Österreich machen das Festival zu einem hochkarätigen Anlass. Am 6. Excellence Gourmetfestival ´18 summieren sich sage und schreibe 40 Michelin-Sterne und mehr als 500 Gault Millau-Punkte.

Video zum event

Am Morgen geben sie sich in Basel oder Strassburg auf der Gangway des Schiffes die Klinke – oder besser den Kochlöffel – in die Hand: die Grandchefs des Excellence Gourmetfestivals. Von A wie Adam, Amrein und Ayer bis Z wie Zier/Ceylan und Zandonella. Die Spitzenköche kommen nicht allein. Mit ihnen gehen ihre bewährten Brigaden an Bord. Dazu: eine beträchtliche Zahl an Kisten, Kühlboxen und Körben mit Produkten für die Zubereitung des grossen Gala-Menüs.

Am Nachmittag treffen die Gäste an Bord ein, geniessen feine Apéro-Köstlichkeiten, verweilen in ihren behaglichen Kabinen oder staunen an Deck, wie das Schiff durch die Rheinschleusen navigiert. Am Abend dann der Höhepunkt. Conférenciers wie Sven Epiney, Christa Rigozzi oder Monika Schärer stellen den Gastkoch des Abends vor. Während des festlichen Gala-Abends sind sie die Brückenbauer zwischen Küche und Restaurant, berichten zu jedem Gang Interessantes aus der Küche – bis zum grossen Finale, wenn die Chefs mit ihrer Crew unter grossem Applaus vor die Gäste treten. Die Gourmet-Nacht endet bei Musik oder einem letzten Drink in der Lounge. Wer heute in Basel an Bord ging, wacht morgen in Strassburg auf. Und umgekehrt.

Am Excellence Gourmetfestival ´18 kommen 40 Gastköchinnen und -köche an Bord. In diesem Jahr strahlt ein Sternenhimmel mit über 40 Michelin-Macarons und mehr als 500 Gault Millau-Punkten über den Excellence-Schiffen – (welt)rekordverdächtig! Die neuen Gastköche? Stephan Frei, Initiator des Feinschmecker-Events, hat Chefs engagiert, deren Namen aufhorchen lassen.

Harald Wohlfahrt ist einer von ihnen. Er gilt als einer der einflussreichsten Köche Europas. Oder Tim Raue, der Berliner Starkoch, der im Winter die Gäste des Kulm Hotel St. Moritz bekochte. Man bewege sich in diesem Jahr über den Schweizer Tellerrand hinaus, sagt Stephan Frei. «Wir freuen uns, sechs Top-Chefs aus Deutschland und Österreich am Herd zu haben – wir werden international.»

Die exquisiten 2-tägigen Feinschmecker-Trips auf dem Rhein mit der Excellence Princess und der Excellence Queen zwischen Basel und Strassburg finden vom 19.10. – 27.11.18 statt und sind online buchbar ab Fr. 285. -.

Das 90-seitige Festivalprogramm ist als Online Katalog oder in gedruckter Version ab sofort abrufbar, per Telefon +41 71 626 85 85.

Excellence Gourmetfestival ´18 – die Gastköche

Ivo Adam & Florian Neubauer – Armin Amrein – Sergio Andreatta & Andrea Cingari – Pierre-André Ayer – James Baron – Dario Cadonau – Vrony Cotting-Julen – Martin Dalsass – Irma Dütsch – Rolf Fliegauf – Dominique Gauthier – Vreni Giger & Ronny Zipfel – Nik Gygax – Stefan Heilemann – Dirk Hoberg – Daniel Homann & Matthias Eppeler – André Jaeger – Roger Kalberer – Peter Knogl – Christian Kuchler – Wolfgang Kuchler – Johann Lafer – Silvia Manser – August Minikus – Heiko Nieder – Tim Raue – Bernard & Guy Ravet – Mattias Roock – Uwe Seegert – Robert Speth – Nicolai Wiedmer – Franz Wiget – Harald Wohlfahrt – Rico Zandonella – Sebastian Zier & Moses Ceylan

Das Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und Kreuzfahrten AG in Weinfelden ist der grösste Anbieter von Flusskreuzfahrten in der Schweiz und seit 2013 Veranstalter des Excellence Gourmetfestivals. Das Unternehmen gehört zur Aargauer Twerenbold Reisen Gruppe. Für die neun (ab Mai 2019 zehn) Flussschiffe von Excellence ist das Reisebüro Mittelthurgau exklusiv für Vertrieb, Marketing, Kommunikation und Touroperating tätig. Neben dem Reisebüro Mittelthurgau sind die Reiseveranstalter Twerenbold Reisen, Baden, Imbach Reisen, Luzern und Vögele Reisen, Zürich und die Schiffsreederei Swiss Excellence River Cruise, Basel Teil der Twerenbold Reisen Gruppe. Rund 100’000 Kunden reisten 2017 mit der Reisegruppe per Bus, Schiff, Flugzeug, Velo oder zu Fuss. Das Familienunternehmen mit einer über 120-jährigen Geschichte erzielt einen Umsatz von 150 Millionen Franken und beschäftigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 300 Vollzeitstellen.