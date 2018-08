KERRIDGE’S BAR & GRILL IM CORINTHIA HOTEL, LONDON

Mit großer Freude wird die Eröffnung des ersten Londoner Restaurants von Tom Kerridge im Corinthia Hotel London für den September diesen Jahres angekündigt. Kerridge’s Bar & Grill lädt als ganztägig geöffnete Brasserie mit anliegender Bar dazu ein, sich in entspanntem Rahmen an kulinarischen Feinheiten zu erfreuen, die Kerridges unverwechselbare Handschrift tragen. Für die Küche in seinen zwei Marlower Pubs erntete Kerridge insgesamt drei Michelin-Sterne.

Sowohl Kerridge als auch das Corinthia Hotel London stehen für eine moderne, wegweisende Herangehensweise an Gastronomie, die in dieser mit Spannung erwarteten Restaurant-Eröffnung zum Tragen kommen wird.

© Corinthia Hotel London

Das Restaurant und die Bar werden im Parterre des Hotels untergebracht werden, und über einen separaten Eingang von der Northumberland Avenue verfügen. Der großzügige Raum mit hohen Decken wird dabei von Interior Designer David Collins Studio gekonnt in Szene gesetzt, unter anderem mit ledergepolsterten Stühlen und Banketten mit englischer Heftung in dunklen Grün- und Burgunderrot-Tönen. Als Blickfang und Herzstück des Raums wird eine Grillbar fungieren, an der Fleisch, Fisch und Gemüse vor den Augen der Gäste geröstet werden. An einigen Wänden des Restaurants sind Kühlschränke angebracht, in denen das frische Fleisch präsentiert wird, das von Kerridges eigenem Metzger, The Buthcher’s Tap in Marlow stammt. Eine Auswahl persönlich handverlesener Kunstgegenstände wird das Lokal schmücken.

© Corinthia Hotel London

Tom Kerridge wird seinen Küchenchef, Nick Beardshaw mitbringen, mit dem er bereits seit vielen Jahren zusammen arbeitet und die Erfolgsgeschichte der zwei Pubs in Marlow, the Hand and Flowers und The Coach schrieb.

Die Bar des Kerridge’s wird über eine mit antiken Spiegeln versehene Zwischenwand vom Essbereich getrennt und als eigenständige Destination begriffen. Auf den bogenförmigen Sitzbänken und großzügigen Lounge-Sesseln in burgundrotem Leder, oder direkt an der marmornen Theke lässt es sich bei einem Cocktail, einem der ausgewählten englischen Weine oder einem der Biere vom Fass verweilen. Diese werden in einem gläsernen Keller aufbewahrt, der bereits beim Betreten des Lokals die Blicke auf sich zieht.

Für private Zusammenkünfte steht ein eigenes Esszimmer mit einem maßgefertigten Tisch von Custom Timber Works zur Verfügung, um den bis zu 18 Personen sitzen und den Köchen bei der Zubereitung der Köstlichkeiten zusehen können.

„Der Eröffnung des Kerridge’s Bar & Grill im Corinthia Hotel London blicken wir sehr gespannt entgegen. Nick, mir und dem ganzen Team bereitet es viel Freude, ein Menü zu kreieren, welches diesem umwerfenden Raum entspricht.“, so Tom Kerridge.

Thomas Kochs, Managing Director des Corinthia Hotels London fügt hinzu: „Jeden Tag arbeite ich zusammen mit Tom Kerridge und seinem Team, Simon Rawlings von David Collins Studio an dieser Eröffnung, die – wie ich sicher jetzt schon sagen kann – ein fantastischer Neuzugang für die Londoner Restaurantszene sein wird.“