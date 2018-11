DIE GANZ GROSSE FREIHEIT an Bord der Mein Schiff Flotte

TUI Cruises führt Paket für aufpreispflichtige Genussleistungen ein

Nach einem Testlauf im letzten Jahr folgt TUI Cruises nun den Wünschen der Gäste und führt das Paket DIE GANZ GROSSE FREIHEIT auf allen 6 Schiffen ein. Neben den hochwertigen Speisen und Getränken, die auf der Mein Schiff Flotte bereits im Premium Alles Inklusive Konzept enthalten sind, können die Feinschmecker an Bord mit diesem Angebot nun auch aufpreispflichtige Speisen und Getränke, wie zum Beispiel Champagner, Sushi-Kreationen und hochwertiges Fleisch vom Grill genießen. Bei Buchung des Pakets sind alle aufpreispflichtigen Genussleistungen inklusive – ob im Restaurant, an der Bar oder auf der Kabine.

Alle Spezialitätenrestaurants an Bord inklusive

Mit der Buchung des „DIE GANZ GROSSE FREIHEIT“-Pakets können Gäste auf ihrer Kreuzfahrt nun zum Beispiel auch feine Lieblingsgerichte im Esszimmer auf der neuen Mein Schiff 1 oder authentisch fernöstliche Küche mit chinesischen und japanischen Einflüssen im Hanami – By Tim Raue auf der Mein Schiff 3 bis Mein Schiff 6 ohne Aufpreis genießen. Ebenso in dem Paket inbegriffen sind feinste Grillspezialitäten von verschiedenen Fleischsorten bis hin zu Meeresfrüchten im Surf & Turf – Steakhouse. In der offenen Showküche des Restaurants werden nicht nur Rinderfilet und Langustenschwanz, die ausgewiesenen Spezialitäten des Hauses, angeboten – hier können die Gäste auch eine große Auswahl an edlen Fleischsorten genießen: wie zum Beispiel das einzigartige Fleisch des Pommernrindes, aber auch das Fleisch des Iberico-Schweins mit seinem nussigen Aroma.

Ab August an Bord

Das DIE GANZ GROSSE FREIHEIT-Paket steht den Gästen auf der Mein Schiff 1 ab 10.08.2018 (ab Kiel) sowie auf der Mein Schiff 2 und Mein Schiff 4 ab 12.08.2018 (ab Triest bzw. ab Kiel) zur Verfügung. Auf der Mein Schiff 3 nutzen Genießer das Angebot ab 09.08.2018 (ab Bremerhaven) auf der Mein Schiff 5 ab 11.08.2018 (ab Bremerhaven) und auf der Mein Schiff 6 ab 15.08.2018 (ab Palma).

Der Preis des Angebotes richtet sich nach der Reiselänge und ist nur kabinenweise buchbar. Für eine 7-tägige Reise kostet das Paket 413,- Euro pro Person, bei einer 11-tägigen Reise fallen 484,-Euro pro Person an.

Mehr Informationen zum Thema finden Sie unter folgenden Link:

https://www.tuicruises.com/ganz-grosse-freiheit