Ein Blick in die Küchen San Joses: 

Von Michelin-Sternen, asiatischen Klassikern, Seafood und mehr. Als drittgrößte Stadt Kaliforniens ist San Jose nicht nur für ethnische Vielfalt, Kunst, Kultur, Innovationsgeist und lässigen Großstadt-Flair bekannt. Auch kulinarisch hat die multikulturelle Stadt viel zu bieten: Ob asiatische Küche in Japantown und Little Saigon, frischer Frisch an der Küste, internationale Sterneküche, saftige amerikanische Steaks oder romantische Restaurants mit Ausblick: Die Stadt im Herzen des Silicon Valley beeindruckt mit ihrer gastronomischen Vielfalt in spektakulären Locations – hier kommt jeder Foodie voll auf seine Kosten.

Internationale Küche in San Jose

Japantown

Ein echter Geheimtipp für Feinschmecker und Liebhaber der asiatischen Küche ist definitiv Japantown. Als einer von nur drei japanischen Stadtteilen in den USA, zählt San Joses Japantown heute zu den Hotspots für Besucher und Einheimische, die die authentische, japanische Küche schätzen. Ob süße Manjus im Shuei-Do, wo schon der japanische Kaiser bei seinem letzten USA- Besuch gespeist hat, frisches Sushi im Kazoo oder im Tsugaru oder frisches Obst, Gemüse und Street Food auf dem Japantown Farmer’s Market – die Speisen sind immer frisch und transportieren Foodies mitten in Kalifornien nach Japan.

© Visit San Jose

Little Saigon

Die größte vietnamesische Gemeinde außerhalb Vietnams ist in San Jose zu finden. Hier können Urlauber schlemmen wie in Vietnam, denn in und um die Malls des Stadtteils – Vietnam Town und Grand Century Mall – finden sie die amerikanische Version der asiatischen Food Courts vor und kommen in den Genuss von leckeren Pho-Suppen, so im Bun Bo Hue An Nam, oder anderen frischen und traditionellen Gerichten, wie im Saigon Kitchen, das für seine hausgemachten Saucen bekannt ist.

Santana Row

Die Santana Row gilt als die beliebteste Freizeitmeile in San Jose. Neben den zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten und dem kalifornischen Flair der palmengesäumten Straße lockt vor allem das vielseitige kulinarische Angebot: Ob mexikanisch-spanische Tapas im Oveja Negra, italienische Spezialitäten bei Pizza Antica, französische Cuisine im Left Bank, eine kleine Weinprobe in der Vintage Wine Bar oder klassisch-amerikanische Steaks bei LB Steak – die ganze Welt kommt hier auf den Teller und sorgt so dafür, dass jeder Besucher kulinarisch verwöhnt wird. Draußen in den Cafés und Restaurants lassen sich nämlich die 300 Sonnentage San Joses in vollsten Zügen genießen.

Romantik mit Ausblick – Dinner-Spots für Verliebte

Grand View

Eine spektakuläre Aussicht genießen Urlauber – wie der Name es bereits vermuten lässt – im Grand View Restaurant auf dem Mount Hamilton. Verschiedenste Cocktailkreationen und eine stilvolle Live- Band in der Vintage-Bar des Restaurants laden zum ausgedehnten Aperitif ein, während die erstklassigen Steaks, Pasta-Gerichte und Meeresfrüchte zum weiten Blick über San Jose und das Silicon Valley serviert werden. Und wenn die Sonne langsam untergegangen ist, beeindruckt das gigantische Lichtermeer der Stadt, das sich von der Terrasse aus ausgiebig bewundern lässt.

© Visit San Jose

Shadow Brook

Bereits seit über 70 Jahren ist das Shadow Brook Restaurant bekannt als eines der romantischsten Lokale Kaliforniens – versteckt im Grünen am Creek von Capitola in Santa Cruz County. Auf der Speisekarte stehen neben gebackenen Austern, geräuchertem Lachs, echtem amerikanischen Clam Chowder auch Filet Mignon, Salate und vieles mehr. Aber nicht nur geschmacklich ist das Restaurant ein Highlight: Es ist an einem Hang um einen alten Baum herum gebaut, der sich aus der Mitte des verwinkelten Gebäudes erhebt. Und erreichen lässt es sich entweder über einen Stufenweg – oder ganz romantisch mit einer kleinen, antiken Seilbahn.

San Jose und Umgebung für Gourmets

ADEGA Restaurant

Seit seiner Eröffnung vor drei Jahren in unmittelbarer Nähe zu San Joses Downtown beeindruckt das portugiesische Restaurant ADEGA stets aufs Neue nicht nur Gastronomie-Experten sondern auch Hobby-Feinschmecker. Als erstes portugiesisches Restaurant an der Westküste erhielt es einen Michelin-Stern und ist somit das zweite Sternerestaurant mit portugiesischer Küche in den gesamten USA. Die beiden Chefköche David Costa und Jessica Carreira, die selbst aus Portugal stammen, verleihen authentischen Gerichten aus ihrer Heimat einen modernen Touch: Auf der Speisekarte stehen frischer Fisch und Meeresfrüchte sowie Fleischgerichte, die von erlesenen portugiesischen Weinen begleitet werden.

Manresa by David Kinch

2016 mit drei Michelin-Sternen prämiert, serviert das im nur 15 Autominuten von San Jose entfernte Los Gatos gelegene Manresa Restaurant feinste saisonale Produkte. Das Restaurant, für das US- Spitzenkoch David Kinch verantwortlich zeichnet, bezieht seine Zutaten von lokalen Höfen und ermöglicht so die tagesfrische Zubereitung der Gerichte von höchster Qualität. Weinliebhaber können ihr Dinner nicht nur mit einer großzügigen Selektion edler Tropfen aus der ganzen Welt begleiten, sondern kommen auch in den Genuss regionaler Wein, dank der engen Zusammenarbeit des Restaurants mit den lokalen Winzern der Santa Cruz Mountains.

Ausflug ans Meer – Meeresfrüchte in Monterey und Santa Cruz

Frischer Fisch und Muscheln in Weißwein, knusprige Crab Cakes und saftige Lobster Rolls – das und mehr sind die Spezialitäten der kalifornischen Küstenregionen. Zwischen Santa Cruz und Monterey, nur etwa 53 beziehungsweise 115 Kilometer von San Jose entfernt, können Urlauber Köstlichkeiten aus dem Meer mit schönsten Ausblicken aufs Blau genießen. In Santa Cruz laden vor allem auf den Kais verschiedenste Fischrestaurants zum Schlemmen, ein, so zum Beispiel im Splash on the Santa Cruz Wharf. Von hier haben Gäste auch noch einen Panoramablick auf den Beach Boardwalk von Santa Cruz mit seiner historischen Achterbahn. Im Wharf House Restaurant auf dem Capitola Wharf dagegen genießen Kalifornien-Urlauber nicht nur frisches Seafood, sondern auch die Aussicht auf Capitola und die Monterey Bay. Monterey lockt Gäste nicht nur wegen der leckeren Gerichte aus dem Meer an – hier wandeln Urlauber auch auf den Spuren des Literaturnobelpreisträgers John Steinbeck. Direkt an der berühmten Cannery Row liegen zahlreiche Lokale, darunter Bubba Gump Shrimp Co. – benannt nach dem Shrimp-Unternehmen aus dem Film „Forrest Gump“ – oder auch The C Restaurant + Bar.