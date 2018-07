Nenad Mlinarevic & Sebastian Mattis

Mit einem progressiven „Restaurant & Bar“-Konzept setzt Brenners Park-Hotel & Spa im Herbst 2018 neue Akzente in der Gastronomieszene Baden-Badens.

Was bleibt? Qualität auf höchstem Niveau.

Was geht? Gestärkte Tischdecken und enge Formalität.

Was kommt? Ein Lifestyle Restaurant & Bar-Konzept mit internationaler Handschrift.

Bei der Umsetzung seines Casual Fine Dining-Konzepts arbeitet das Brenners mit vier der renommiertesten Namen der Branche zusammen:

Robert Angell, unter anderem federführend bei der Gestaltung der berühmten Londoner „Blue Bar“ im The Berkeley und der in London ansässigen The Gorgeous Group, verantwortlich für einige der schönsten und lässigsten Restaurantkonzepte der Welt. Als gastronomischer Berater agiert der Schweizer Shooting-Star und Spitzenkoch Nenad Mlinarevic. Vor Ort wird Sebastian Mattis als ausführender Küchenchef tätig sein.

Was kann erwartet werden? Ein Erlebnis für lokale und internationale Gäste, die einen modernen und urbanen Lebensstil schätzen.

Es wird spannend in Baden-Baden!