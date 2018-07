Varta-Führer kooperiert mit Thomas Holzportz

Das neue Projekt ist ein weiterer Teil der digitalen Neuausrichtung des Varta-Führers, der sich bereits seit dem vergangenen Jahr in den sozialen Netzwerken strategisch neu aufgestellt hat. Im Mittelpunkt der Kampagne: Thomas Holzportz , der bereits seit einigen Jahren mit baconzumsteak.de sehr erfolgreich einen eigenen Grill- und Foodblog betreibt.



Holger Pirsch, Redaktionsleiter der VARTA-Führer GmbH, erklärt die Idee hinter der Kampagne: „Mit Vollzeitblogger Thomas Holzportz haben wir einen ambitionierten Hobbykoch und passionierten Grill- und BBQ-Fan im Boot. Seine Blog-Beiträge und Rezepte werden zeigen, wie einzigartig und vielfältig die regionale Küche ist und welche entscheidende Rolle dabei die Herkunft der Produkte spielt. Auf der Suche nach Öffentlichkeit und Reichweite darf man die Beziehungen zu Influencern keinesfalls unterschätzen. Die interessanten und authentischen Inhalte der Kampagne bilden zudem einen Mehrwert für die Nutzer des Varta-Führers.“

Die Zusammenarbeit startete Mitte April mit einem großen Gewinnspiel, bei dem es einen exklusiven Grillkurs bei Fleischversteher Thomas von baconzumsteak.de zu gewinnen gibt. Er zeigt, wie das perfekte Steak gegrillt wird. Im „Beef Spezial“-Grillkurs mit 5 Gängen lernten die glücklichen Gewinner das Grillen und die Welt des Rindfleischs ganz neu kennen. Dazu gibt es leckere selbstgemachte Beilagen und jede Menge Wissen für den alltäglichen Fleischeinkauf.

Seit Mai folgten in regelmäßigen Abständen spannende Blog-Beiträge rund um die Themen Fleisch, Burger und BBQ. Darüber hinaus erkundet Thomas Holzportz neue Food-Trends und versorgt die Varta-Leser mit wissenswerten Informationen aus der Branche.

Thomas Holzportz: „Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit dem renommierten Varta-Führer und kann schon jetzt kaum erwarten, den Lesern leckere und interessante Artikel aus der wunderschönen Welt des Fleisches präsentieren zu können.“

Ob Interviews, Qualitätstests, Rezepte oder Gastro-Tipps – die Varta-Führer-Follower können die kulinarischen Inhalte über die sozialen Kanäle Facebook und Instagram unter dem Hashtag #vartablogger mitverfolgen. Auch über die Unternehmenswebsite www.varta-guide.de können sich Nutzer und Interessierte in der Rubrik „Neues vom Varta-Blogger“ über die Inhalte informieren.

Hinter dem Food-Blog mit dem originellen Namen baconzumsteak.de steht Thomas Holzportz, bekennender Foodie und Vollzeitblogger. Bereits als Kind konnte er seine Nase nur schwer vom Rost fernhalten und das hat sich bis heute nicht geändert. Seine Leidenschaft für gute Burger und Steaks entdeckte er 2008 während eines Besuchs in den USA. “Bacon zum Steak” ist inzwischen europaweit als renommierter Grill- und Foodblog bekannt, der sich vornehmlich mit fleischigen und herzhaften Mahlzeiten befasst und dabei höchsten Anspruch an die gesamte Produktionskette von Lebensmitteln stellt. Die lesenswerten, ehrlichen und authentischen Inhalte werden von vielen zehntausenden Lesern zum Stöbern und Forschen aufgerufen. Seine gesammelten Erfahrungen vermittelt der Freiberufler und ambitionierte Hobbykoch allen passionierten Grill- und BBQ-Fans auch in Grillkursen, BBQ-Caterings und Workshops.