Yoga auf Phuket

Neue Sun & Moon Location im Amatara Wellness Resort auf Phuket

Hier wird der Yoga Sonnengruß wortwörtlich genommen – und zwar rund um die Uhr! Das weitläufige und luxuriöse Amatara Wellness Resort, am schönsten Ende Phukets, dem ruhigen Südosten, verfügt ab sofort über eine neue Vielzweck Location mit atemberaubendem Ausblick. Die ehemalige Pre-Dinner Cocktail Lounge des „The Grill“ Restaurants wurde aufwendig renoviert und umgestaltet, um unter anderem dem breiten Yogaangebot von Phukets erstem und einzigen Luxus-Destination-Spa eine zusätzliche Location für Morgenyoga bei atemberaubendem Ausblick zu eröffnen.

Yogabegeisterten bietet das Resort ein umfangreiches Angebot ihr Können zu vertiefen, beispielsweise mit den drei-, fünf- oder siebentägigen Yoga Packages (pro Person inkl. Übernachtung im Doppelzimmer und gesunder Verpflegung ab ca. 1.195 €, weitere Informationen zu den Yoga Packages: http://www.amataraphuket.com/wellness-programs/yoga). In den Abendstunden werden auf der Sun & Moon Terrasse weiterhin, bei gemütlicher Atmosphäre, an kleinen Tischchen mit riesigen Sitzkissen, Pre-Dinner Cocktails für einen gelungenen Tagesausklang gereicht. Besonders zum Sonnenuntergang ist das Flair an diesem romantischen Ort fast schon magisch. Daher schätzen auch Paare, die sich für eine Trauung im Amatara Wellness Resort entscheiden, den Ausblick und die Atmosphäre dieses besonderen Ortes für ihre Zeremonie.

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten sind über www.amataraphuket.comverfügbar.