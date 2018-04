Frühstück in den Tiroler Bergen

Hochgenüsse mitten in der Bergwelt des Kufsteinerlandes.

Die ersten Sonnenstrahlen inmitten der Tiroler Bergwelt genießen, frische Almluft einatmen und dabei leckere regionale Schmankerl genießen. Insgesamt 15 Hütten, die zwischen 745 und 1.580 Höhenmetern liegen, laden im Sommer 2018 zu Frühstück am Berg ein. Tiroler Spezialitäten wie selbstgebackenes Brot, deftige Aufstriche, Wurst, Speck und Bergkäse oder selbstgemachte Marmeladen und Müslis mit frischen Früchten – werden auf den Hütten serviert, dabei stammt alles aus heimischer Produktion. Ganz nach dem Motto: Tirol auf dem Teller, die Bergwelt im Blick.

© Thomas Wunderlich-Ruetzler

Geschenketipp: Für einen perfekten Start in den Tag ist der Frühstück am Berg-Gutschein bei der Gästeinformation des TVB Kufsteinerland erhältlich (Tel. 0043/5372/62207, E-Mail info@kufstein.com).

Teilnehmende Hütten

• Alpengasthaus Stallhäusl, Söll (1.021m)

• Alpengasthof Walleralm, Scheffau am Wilden Kaiser (1.170m)

• Alpengasthof Schneeberg, Thiersee (1.020m)

• Anton Karg Haus, Hinterbärenland (829m)

• Berggasthof Hinterdux, Kufstein (760m)

• Berggasthof Moosbauer, Erl (1.000m)

• Berggasthof Veitenhof, Kufstein (706m)

• Berggasthof Wastler, Thiersee (996m)

• Buchackeralm, Angerberg (1.450m)

• Kala Alm, Thiersee (1.430m)

• Kranzhornalm, Erl (1.230m)

• Kufsteinerhaus Pendling, Thiersee (1.565m)

• Ritzau Alm, Ebbs (1.161m)

• Stöfflhütte auf der Walleralm, Schwoich (1.170m)

• Stripsenjochhaus, Kirchdorf in Tirol (1.580m)

Kufsteinerland Almwirtschaft-Einkehr ©sportalpenmarketing

Weitere Informationen zu Frühstück am Berg und allen teilnehmenden Hütten unter: https://www.kufstein.com/de/ausflugsziele-sehenswuerdigkeiten-tirol/kulinarik/fruehstueck-am- berg.html

Kufsteinerland

Das Kufsteinerland ist das „Tor der Tiroler Alpen“: Als zugänglichster alpiner Lebensraum bietet die Region eine einzigartige Mischung aus Tradition und Moderne, Natur und Wellness, Kultur und Events sowie Sport und Kulinarik. Eingebettet in intakte Natur steht das Kufsteinerland für aktiven Urlaub, in dem trotzdem Raum für Erholung und Stille ist. Jung und Alt, Klein und Groß können gleichermaßen aus Urlaubsaktivitäten wählen, die noch lange in Erinnerung bleiben.

http://www.kufstein.com

