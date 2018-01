STERNEKOCH BRINGT EIGENE KRÄUTERBUTTER

STERNEKOCH DIRK LUTHER BRINGT EIGENE KRÄUTERBUTTER IN DEN HANDEL – „DIE BUTTER VOM LUTHER“

Ein ganzes Jahr lang hat Dirk Luther, Chef des 2-Sterne-Restaurants „Meierei“ im Vitalhotel Alter Meierhof in Glücksburg, mit Rezepturen und Lieferanten experimentiert, bis er zufrieden war – jetzt ist es soweit: Die regionale Kräuterbutter von Dirk Luther kommt in den Handel. „Die Butter vom Luther“ ist sowohl im Vitalhotel Alter Meierhof erhältlich, als auch bei ausgewählten Händlern in Schleswig-Holstein und Hamburg.

KLARES BEKENNTNIS ZUR REGION

„Unser Restaurant heißt ‚Meierei’, so entstand die Idee zu einer eigenen Butter-Spezialität aus regionalen Zutaten“, erzählt Dirk Luther. Seine Kräuterbutter im Glas hat er zusammen mit der kleinen, traditionellen Meierei Horst bei Elmshorn entwickelt. Seit 125 Jahren verarbeitet der Betrieb Rohmilch aus der Region und für die Region. Dabei achtet er streng auf eine ökologische Haltung der Kühe und die faire Bezahlung der Bauern.

Die Butter vom Luther (preview)

Die Molkerei Horst stellt die Luther-Butter her, füllt sie in Gläser ab und bringt sie in den Handel. Abnehmer sind insgesamt 15 Geschäfte in der Region, darunter mehrere Edeka-Märkte. Ein Glas enthält 120 Gramm Butter und kostet 5 Euro. Die „Butter vom Luther“ passt perfekt zu Steakgerichten vom Rind, Kalb, Lamm oder Schwein und ist im Glas zwei Monate lang haltbar.

DIE FRISCHE DER ZUTATEN WAR DIE GRÖSSTE HERAUSFORDERUNG

„Die Butter vom Luther“ enthält 60 Prozent Fett und besteht aus Horster Sauerrahm-Butter, die nach einer Geheimrezeptur mit frischen Kräutern, Gewürzen und weiteren Zutaten verfeinert wird. Die Herausforderung: Alle Zutaten für die Luther-Butter müssen frisch und pünktlich in der Molkerei ankommen, denn das Produkt wird an einem einzigen Tag hergestellt. So bleiben alle Aromen erhalten und verbinden sich perfekt mit dem feinen Geschmack der frisch geschlagenen Butter.

„Die Kräuter werden am Tag der Herstellung frisch angeliefert und an Ort und Stelle gehackt“, erklärt Dirk Luther. „Besonders schwierig war es, eine Firma zu finden, die den Abrieb der Bio-Zitronen- und Orangenschalen herstellt und am gleichen Tag in die Molkerei liefert. Schließlich haben wir dafür die Firma Brötzmann in Kiel gewonnen.“

Die Butter vom Luther (Detail)

RÜHRIGER SPITZENKOCH MIT LIEBE ZUM NORDEN

Der gebürtige Hamburger Dirk Luther darf sich seit 2008 durchgehend mit zwei Sternen im Guide Michelin schmücken und führt nicht nur das Gourmetrestaurant „Meierei“, sondern auch das Vitalhotel Alter Meierhof an der Flensburger Förde. Luther ist als Fernsehkoch regelmäßig im Schleswig-Holstein-Magazin des NDR zu Gast.

„Mein Herz schlägt für die Gourmetküche, deshalb ist das Restaurant ‚Meierei’ im Vitalhotel Alter Meierhof mein Lebensmittelpunkt. Ich freue mich, dass meine Gäste jetzt auch etwas

Köstliches mit nach Hause nehmen können. Das hilft ihnen, die Zeit bis zu ihrem nächsten Besuch zu überbrücken.“