Wein auf über 1.000 Events erleben

Rund 1.600 Terminhinweise für Weinveranstaltungen in ganz Deutschland enthält die diesjährige Ausgabe der Broschüre „Wein erleben“ des Deutschen Weininstituts (DWI).

Von Weinfesten, -präsentationen und -messen über weinkulturelle oder –kulinarische Veranstaltungen bis hin zu Weinerlebnistagen reicht das Angebot. Da ist garantiert für jeden Weinfreund etwas dabei.

Die 63 Seiten starke DIN-A5 Broschüre kann ab sofort gratis im DWI-Online-Shop unter shop.deutscheweine.de oder per E-Mail an winzerfeste@deutscheweine.de bestellt werden. Wer den Postweg bevorzugt, schickt eine Karte an: Deutsches Weininstitut, Platz des Weines 2, 55294 Bodenheim.

Alle Weinevents auch online verfügbar

Stets aktuell sind alle Termine auch im Internet unter www.veranstaltungen.deutscheweine.de und zusätzlich mobil über die App „Weinziele“ abrufbar. Dort gibt es weiterführende Informationen zu den Events und den Veranstaltern.