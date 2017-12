Hamburg im neuen Gault&Millau 2018 – Christoph Rüffer bester Küchenchef

Der Guide beschreibt und b ewertet dieses Jahr insgesamt 30 Restaurants in Hamburg. 28 Küchenchefs zeichnet er mit einer oder mehreren Kochmützen aus. Darunter sind auch in neueröffneten Restaurants Hariprasad Shetty vom „ Izakaya “ in der Altstadt , der für „ Ceviche von der Dorade mit Popcorn , Avocado und Grapefruitsaft “ auf Anhieb 15 Punkte bekommt, und Sven Brechtmann von „ Brechtmanns Botschaft “ in Eppendorf , der für „ Sashimi – Salat vom Lachs mit Flügelbohnen, Papayastreifen, Minze und Galgant “ wie zuvor in Scharbeutz 14 Punkte erreicht . Auch bemerkenswert das schöne und außergewöhnlich gut in der Hand liegende Besteck.

Der Guide erscheint im Münchner ZS Verlag ( 736 Seiten, 39.99 €).