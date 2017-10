arcona eröffnet WEINWIRTSCHAFT in Sellin

Martin Schneidereit übernimmt Leitung der WEINWIRTSCHAFT und der arcona LIVING APPARTEMENTS FIRST SELLIN

Die WEINWIRTSCHAFT in Sellin auf Rügen ist eröffnet – und die arcona LIVING APPARTEMENTS FIRST SELLIN sind buchbar ab Dezember 2017. Die Geschäftsführung der Appartements und der WEINWIRTSCHAFT übernimmt Martin Schneidereit (34).

Die ersten Gäste haben sich bereits von der Weinwirtschaft direkt am Hochufer über der Ostsee und der weltbekannten Selliner Seebrücke selbst überzeugt. Direkt am Meer gelegen stehen fangfrischer Fisch sowie regionale Speisen modern interpretiert auf der Speisekarte. „Kabeljau mit Kartoffel-Blutwurst-Kruste“, gedünstetes Lachsfilet aber auch Spanferkelbäckchen oder ein klassisches knuspriges Kalbsschnitzel sind nur ein kleiner Auszug aus dem Angebot. Auch vegetarische, vegane und Low-Carb-Gerichte sowie Tapas werden angeboten. Bekannt und beliebt ist das Weinwirtschaftskonzept der arcona HOTELS & RESORTS für seine große Auswahl an nationalen und internationalen Weinen, dafür wurde die WEINWIRTSCHAFT 2017 vom Deutschen Weininstitut (DWI) als beste Hotelgastronomie ausgezeichnet. Mit Blick auf die Kulisse der Selliner Seebrücke und der Ostsee genießen die Gäste eine herausragende Auswahl an rund 60 verschiedenen Rot- und Weißweinen zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Weine sind auch zum Mitnehmen.

Für hohe Qualität und eine ausgewogene Speisekarte sorgen künftig Geschäftsführer Martin Schneidereit und seine acht Mitarbeiter. Der gelernte Koch hat seine Ausbildung in renommierten Häusern in und um München absolviert. Nach Stationen im Bayerischen Hof, bei Käfer und den „Jungen Wilden“ mit Stefan Marquard bildete sich Schneidereit parallel zum Ausbilder und Diätkoch fort. Sein organisatorisches Geschick vervollständigte er daraufhin auf der schönen Insel Rügen als Küchenchef, bevor es ihn für einige Jahre in die erfolgreiche Selbstständigkeit zog. Mit seinem Team arbeitet der gebürtige Greifswalder schon viele Jahre erfolgreich zusammen.

Neben der Leitung der Weinwirtschaft verantwortet Schneidereit auch die Koordination der Aparthotel-Leistungen für die Gäste vor Ort. Das Gesamtensemble auf der beliebten Ferieninsel umfasst drei Villen: First Sellin, Villa Philine und Villa Claire. Direkt vor der Selliner Seebrücke gelegen, beherbergt das First Sellin 47 Ferienappartements mit einer Größe von ca. 53 bis 214 m². Errichtet wurden die Appartements von der KapHag Architektur und Baugesellschaft in hochwertiger Bauweise im Stil der klassischen Bäderarchitektur. Die Appartements sind ab sofort buchbar für Dezember 2017, über die eigene Website http://www.sellin.arcona.de oder über Buchungsportale.