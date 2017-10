Sauerteigbrot aus der Boudin Bakery, San Francisco

Zu den gastronomischen Highlights San Francisco zählt ein Besuch in der Boudin Bakery an der Fisherman’s Wharf. 1849 gründete der Franzose Isidore Boudin die Bäckerei und kreierte das berühmte Sauerteigbrot, das nur in San Francisco so schmeckt, wie es schmecken soll: Der Mutterteig, der aus wilder Hefe und Milchbakterien besteht, geht nur im neblig-kühlen Klima der Stadt richtig auf. In der Bäckerei kann beim Backen zugeschaut und ein Drei-Gänge-Menü verkostet werden, bei dem das Brot in jedem Gang vertreten ist.

Dazu können die Gäste den einzigartigen Ausblick über die Fisherman’s Wharf und das Meer genießen. Wer mehr über den berühmten Brotlaib erfahren möchte, besucht das angrenzende Museum, das nicht nur die Kunst des Brotbackens, sondern auch die Geschichte der Familie Boudin näher beleuchtet. Tipp für Touristen: Am San Francisco International Airport gibt es ebenfalls eine Boudin-Filiale, im Terminal 3. Weitere Informationen gibt es auf boudinbakery.com