Paris ist die eleganteste Stadt der Welt

Methodik Um eine vergleichbare Bewertung mit den verschiedenen Kategorien zu ermöglichen wurden sämtliche Faktoren auf einer Skala zwischen 0 und 5 bewertet. Diese Bewertung basiert direkt auf den Primärdaten und nutzte folgende Bewegungsmethode: Abschließend wurde jeder Faktor einer dieser Kategorien zugeordnet: Mode, Urbanität und Zugänglichkeit. Jede der oben erwähnten Kategorien wurden unterschiedlich gewichtet: 50 % für den Faktor Mode, 40 % für Urbanität und schließlich 10 % für Zugänglichkeit. Die abschließende Bewertung der Städte: Ranking = 50 % Mode + 40 % Urbanität + 10 % Zugänglichkeit Modefaktoren Die Modeschulen wurden berechnet, indem man die Anzahl der Modeschulen in jeder Stadt zugrunde legte, die in internationalen Rankings auftauchen, und auch die Auflistungen von Modeschulen je nach geografischer Platzierung in einem städtischen Gebiet. Die am besten bewerteten Modeschulen wurden doppelt gewichtet. Die Bewertung Modekapital umfasst eine Anzahl wichtiger Modeateliers, Anzahl Designer sowie jährliche Modewochen, Expos und einer Events in einer Stadt und auch, wie viele weltberühmte Modedesigner in diesen Städten gelebt und gearbeitet haben. Um eine Bewertung im Bereich Modeexperten zu erhalten, baten wir über 2.000 Modejournalisten, jede ihnen bekannte Stadt auf einer Skala von 0 bis 5 zu bewerten, was die von ihnen beobachtete Eleganz betraf. Urbanität Die Attraktivität für Besucher einer Stadt wurde auf der Grundlage der Anzahl jährlicher Übernachtungen bewertet. Zugrunde gelegt wurde die jüngsten verfügbaren Daten. Diese Daten stammten von der Welthandelsorganisation der UNO und auch von lokalen Tourismusverbänden. Die Bewertung des ersten Eindrucks wurde mit einbezogen, weil Flughäfen und Bahnhöfe einem Besucher einen wesentlichen ersten Eindruck einer neuen Stadt vermitteln. Die Bewertung in dieser Kategorie wurde auf der Grundlage der globalen Rankings von Verkehrsdrehscheiben und Kundenbewertungen berechnet. Die Architekturbewertung erfolgte auf der Grundlage der Zahl von UNESCO Welterbestätten, Museen, Opernhäuser, Konzertsälen und denkmalgeschützten Gebäuden auf der Fläche der Stadt. Die Bewertung der Sauberkeit wurde invers auf der Grundlage des Ergebnisses verschiedener Befragungen der Einwohner einer Stadt Untersuchungen über die Perzeption der Umweltverschmutzung und Sauberkeit berechnet. Um eine Bewertung im Bereich Architektur-Experten zu erhalten, baten wir über 2.000 Architekturjournalisten, jede ihnen bekannte Stadt auf einer Skala von 0 bis 5 zu bewerten, was die von ihnen beobachtete Eleganz der städtischen Architektur betraf. Zugänglichkeit Die Bewertung der Zugänglichkeit bewertet, wie erschwinglich jede Stadt für seine Bewohner ist, ausgehend von der Kaufkraftparität (KKP) sowie den Kosten verschiedener Güter, die mit einem eleganten Lebensstil verbunden werden (Theaterkarten, Qualitätsweine, Schuhe ausgesuchter Qualität u. a. m.) Hier versuchte das Team zu quantifizieren, welche Städte Zugänglichkeit in Bezug auf Kultur und Mode bieten.