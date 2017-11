Mit Oceania Cruises in warmen Gewässern kreuzen

Festliche Kreuzfahrten nach Nord- und Südamerika, Asien, Australien, in den Südpazifik und mehr. Oceania Cruises, bekannt für die „Feinste Küche auf See“, lädt Reisende ein, die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel in exotischen und aufregenden Regionen zu verbringen. Die sechs Schiffe der Flotte bringen Gäste u.a. in die Südsee, nach Asien und Südamerika. Gepaart wird das Kreuzfahrterlebnis mit weihnachtlichen Leckerbissen und festlichen Menüs sowie einem speziell aufs Fest abgestimmte Unterhaltungsprogramm.

Die Marina kreuzt ab dem 17. Dezember 2017 für zwölf Tage in der Westkaribik und besucht viele der pulsierenden Höhepunkte Mittelamerikas. Nach dem Weihnachtsabend in Colon, Panama, geht die Fahrt weiter durch die Karibik bis zur Privatinsel Harvest Caye, ein 75 Hektar großes Paradies in Belize mit exotischen Tieren und dem zweitgrößten Korallenriff der Welt. Die Rundreise ab/bis Miami bietet auch Zeit, Ziele in Guatemala, Mexiko, Honduras, Costa Rica und Florida zu entdecken.

Sonnige Weihnachten verbringen Gäste an Bord der Riviera, wenn das Kreuzfahrtschiff am 22. Dezember 2017 ab Miami, Florida, in Richtung Bahamas startet. Die 12-tägige Kreuzfahrt führt zu den schönsten Reisezielen der südlichen Karibik, einschließlich Martinique, Grenada, Barbados und St. Lucia. Silvester ankert das Schiff in St. John’s, Antigua, bevor es am Neujahrmorgen über den Atlantik zurück nach Miami geht.

Die Sirena nimmt ihre Gäste am 16. Dezember 2017 ab San Diego, Kalifornien, mit auf eine festliche 35-tägige Kreuzfahrt entlang der mexikanische Riviera, der faszinierenden Westküste Zentralamerikas, durch den Panamakanal, die südliche Karibik sowie entlang des Amazonas und der brasilianischen Westküste, bevor die Fahrt in Rio de Janeiro endet. Die Tour kann auch als 13-tägige Kreuzfahrt von San Diego nach Willemstad, Curacao, vom 16. bis 29. Dezember 2017 oder als 22-tägige Kreuzfahrt von Willemstad nach Rio de Janeiro, Brasilien, vom 29. Dezember 2017 bis 20. Januar 2018 gebucht werden.

Lebkuchenhaus-Dorf und internationale Köstlichkeiten

Für die Weihnachts- und Chanukka-Feierlichkeiten schmücken Weihnachtsbäume, Girlanden und Lichterketten alle Schiffe der sechsköpfigen Flotte von Oceania Cruises. Mittelpunkt der Dekorationen bildet ein Lebkuchenhaus-Dorf. Rundherum arrangiert erwartet die Gäste eine Auswahl an süßen Leckerbissen aus aller Welt, wie Leb- oder Früchtekuchen, italienischer Panettone oder russische „Tee-Schneebällen“.

Kulinarisch können sich Gäste weiter auf ein Festessen begleitet von Weihnachtsliedern freuen. Während des Frühstücks am Weihnachtstag wird im Grand Dining Room und Terrace Café Eggnog, der in den Vereinigten Staaten traditionelle Eierpunsch, serviert. Das sieben-gängige Weihnachtsessen im Grand Dining Room umfasst u.a. Medaillons vom Hummer mit Rettich und Kaviar in einer Akazienhonig-Vinaigrette, gebratene Entenleberpastete an Veilchen- und Hibiskusblüten-Soße sowie Tranchen einer im ganzen gebratene Weihnachtsgans mit Apfelfüllung.

Als festliches Unterhaltungsprogramm können sich Gäste auf eine Weihnachtshow sowie eine Lesung des Klassikers „The Night Before Christmas“ („Als der Nikolaus kam“) von Clement Clarke Moore freuen. Auch der Weihnachtsmann wird über den Schiffsschornstein an Bord kommen.

Hurrikan-Hilfe in der Karibik

Buchungen der beiden oben genannten Kreuzfahrten der Marina und Riviera unterstützen die Aktion „Hope Starts Here“ der gemeinnützigen Organisation „All Hands Volunteers“. Für jede Neubuchung bis zum 15. November 2017 spendet Oceania Cruises pro Kabine (Veranda oder höher) 400 Euro. Die Reederei sowie die Schwestergesellschaften haben sich zum Ziel gesetzt, insgesamt mindestens 2,5 Millionen US-Dollar für Hilfsmaßnahmen zu sammeln, die Hälfte davon, bis max. 1,25 Millionen US-Dollar, von Gästen, Mitarbeitern, Lieferanten und Reisepartnern. Die Spendengelder sollen die Bemühungen der von den Hurrikanen betroffenen Karibik-Inseln in ihrer Notzeit unterstützen.

Weitere Informationen online unter www.OceaniaCruises.com sowie im Reisebüro und unter der Telefonnummer +49 (0)69 2222 33 00.

Über Oceania Cruises

Oceania Cruises ist eine US-amerikanische Premium-Kreuzfahrtmarke, die an Bord ihrer Flotte ein luxuriöses und doch legeres Ambiente mit stilvoller Einrichtung sowie exzellenter Küche bietet. Die Flotte umfasst sechs mittelgroße Kreuzfahrtschiffe für je 684 (R-Klasse) bzw. 1.250 Gäste (O-Klasse). Sie ermöglichen durch das hohe Personal-zu-Gast-Verhältnis (1:1,6) eine ausgeprägte persönliche Atmosphäre an Bord. Die Küche von Oceania Cruises gilt als die Feinste auf See, und Chefkoch Jacques Pépin steht für diesen Anspruch. In allen Restaurants haben Gäste freie Platzwahl ohne feste Tischzeiten und das ohne Aufpreis. Jedes einzelne Gericht wird à la minute zubereitet.

Oceania Cruises bringt seine Gäste zu Destinationen in der ganzen Welt, von Europa über China bis Australien und in die Karibik. Auch Weltreisen befinden sich im Programm. Die Kreuzfahrtschiffe können dank „mittelgroß“ auch in kleineren Häfen anlegen – dort, wo größeren Schiffen die Zufahrt verwehrt ist.