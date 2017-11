Worum geht es: Withlocals (www.withlocals.com/de) ist eine Plattform, die private Gastgeber mit Reisenden vernetzt – eine Stadt mit Einheimischen wie Einheimische erleben, kulinarische Spezialitäten und Clubs entdecken, Insider-Events- und Stadtführungen abseits des Massentourismus … die Kreativität und das Spezialwissen über ihre Stadt macht die individuellen Angebote privater Gastgeber so besonders. Gerade für deutsche Reisende als „Reiseweltmeister“ ist die Möglichkeit für individuelle, sicher geführte Entdecker-Touren mit Einheimischen in den Metropolen der Welt attraktiv.

Was ist neu: Was hier und da in Städten als Einzelinitiative vereinzelt angeboten wurde, bekommt mit Withlocals nun eine internationale Plattform, über die Reisende weltweit in Städten die unterschiedlichsten persönlichen Touren entdecken und buchen können – sicher und zuverlässig, aber keine zusammengewürfelten Großgruppen, sondern individuell für 1-2 Teilnehmer, Familien, Freunde. Was ist wichtig: Withlocals prüft jeden Gastgeber, um die Qualität und Seriosität des Angebots für Reisende gewährleisten zu können. Die Kosten der Touren bestimmen die Gastgeber selbst, sie beginnen bei 8-10€, je nach Tour-Angebot, Aufwand, Besonderheit. Withlocals ist offen für viele Arten von Gastgebern – manche wollen einfach zwischendurch Reisenden die verschiedenen Facetten ihrer Stadt vorstellen, andere ihre besonderen Interessen/Kenntnisse mit Gleichgesinnten teilen, wieder andere verdienen damit ihren Lebensunterhalt. Gastgeber aus München und Berlin sind auf Withlocals ebenso vertreten wie auch aus Lissabon, Bali, Saigon und viele mehr. Insgesamt sind es bereits 900 Gastgeber, die 1.200 Touren/Erlebnisse anbieten, monatlich rund 10.000 Reisende nutzen die Angebote weltweit Aktuell gibt es Withlocals in 24 Städten weltweit, mit der neuen Finanzierungsrunde wird auf weltweit 64 Städte expandiert.

With Locals