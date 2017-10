Eight Tables by George Chen, San Francisco

San Francisco ist für seine lebendige Gastronomie-Szene bekannt und kann sich auch im Bereich der Haute Cuisine vieler bekannter Namen rühmen. Hier reiht sich das neu eröffnete Restaurant Eight Tables by George Chen ein, das innerhalb des China Live-Komplexes in Chinatown liegt. China Live versammelt alles, was sich Fans chinesischer Küche wünschen: Lokale, einen Markt, eine Bar und eine Teestube. Mit Eight Tables by George Chen ist nun ein hochklassiges Restaurant dazugekommen, das seinem Namen gerecht wird. An den acht Tischen des Lokals wird „shifan tsui“, ein exquisiter Kochstil

aus reichen Haushalten in chinesischen Städten serviert. Das Menü, das zu den teuersten der Stadt zählt, wird zum festen Preis von 225 US-Dollar angeboten, den passenden Wein gibt es für 125 Dollar zusätzlich. Acht Gänge umfasst das Menü und beinhaltet die „neun grundlegenden Geschmacksrichtungen“, eine Ausweitung der fünf grundlegenden Geschmäcker der chinesischen Küche: Salzig, würzig, sauer, süß und bitter. Edle Zutaten tauchen in allen Gängen auf, darunter Kaviar, Foie Gras in chinesischen Dumblings und Trüffel aus dem Burgund. Für die zurückhaltende Einrichtung in Creme-Tönen zeichnet das Architektur- und Interieurbüro AvroKo verantwortlich; an den Wänden des Eingangsbereiches hängen Bilder von Verwandten von George Chen.