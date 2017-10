Deutschlands Beste Onlineshops 2017:

„Der Ludwig“ erhält Auszeichnung.

Onlineshops im Food-Bereich gibt es viele, professionelle Versender von hochwertigem Fleisch sind allerdings rar. Nicht zuletzt, weil die Verpackung und der Versand von Premium-Cuts eine besondere Herausforderung sind, schließlich muss das teure Fleisch bei fünf wie bei 35 Grad Außentemperatur perfekt gekühlt beim Kunden ankommen. In der vom Nachrichtensender n-tv in Auftrag gegebenen und vom Deutschen Institut für Service-Qualität durchgeführten Befragung von knapp 35.000 Konsumenten schnitt der Onlineshop von Der Ludwig als einer der besten in der Sparte Lebensmittel, Kategorie Fleisch, ab.

Fast 35.000 User nahmen an der Umfrage teil und wählten im Abstimmungzeitraum von März bis Juli 2017 den Onlineshop von Der Ludwig zu einem der besten Deutschlands. „In diesem Jahr wurde erstmals die Kategorie Fleisch-Shop geschaffen, was uns zeigt, dass sich Kunden und Verbraucher immer stärker mit ihrem Fleischkonsum und der Produktqualität auseinandersetzen“, sagt Fleischexperte Dirk Ludwig.

Entscheidend waren Kriterien wie das umfangreiche Angebot, der kompetente Kundenservice, der nutzerfreundliche und informative Internetauftritt, der zuverlässige Versand mit kulanter Retourenabwicklung, das Preis-Leistungs-Verhältnis sowie faire Bestell- und Zahlungsbedingungen. Innerhalb dieser sechs Kategorien standen Bewertungen in mehr als 50 Unterkriterien an.

Die Teilnehmergruppe war bevölkerungsrepräsentativ angelegt worden, die Umfrage wurde direkt online durchgeführt. Shops aus 37 Kategorien wurden untersucht, darunter ganz unterschiedliche Produktbereiche wie Wohnen, Fashion oder Elektronik. Der Aufwand, mit dem Dirk Ludwig seinen Onlineshop seit 2013 betreibt, hat sich ausgezahlt: „Wir waren damals unter den ersten, die sich das Feld des professionellen Fleischverschickens erarbeitet haben. Wir haben viel gelernt und sind gewachsen, deshalb freuen wir uns riesig über die Auszeichnung, die natürlich allen unseren Mitarbeitern gleichermaßen gebührt“, sagt Ludwig.

Weitere Informationen auf http://www.der-ludwig.de