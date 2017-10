Für TIAN heißt es „Auf zu neuen Ufern“.

Konkret sind es die Ufer des Weissensees in Kärnten, an dem sich TIAN niederlässt:

Seit dem 01. Oktober stammt das Küchenkonzept des Weissenseerhof****s zur Gänze aus der Feder von TIAN und macht den Weissenseerhof****s damit zum ersten vegetarischen 4****s Hotel Österreichs.

Seit jeher steht TIAN für kompromisslos frische, nachhaltige und allem voran innovative vegetarische Küche. Ausgehend vom TIAN Gourmetrestaurant im Herzen Wiens – der Geburtsstätte TIANs, die mittlerweile mit einem Michelin-Stern und drei Gault Millau-Hauben ausgezeichnet ist – ist TIAN über die Jahre und Grenzen Österreichs hinweg zu einer Marke avanciert. Nach der Eröffnung weiterer Dependancen wie dem TIAN Bistro am Spittelberg und dem TIAN Restaurant in München, folgt mit der Umstellung des Weissenseerhof****s in Kärnten auf rein vegetarische Küche durch TIAN ein weiterer Coup in der Geschichte des Unternehmens.

Ein ganzheitlich wertschätzendes Konzept für den Weissenseerhof****s

TIAN bedeutet bewussten Genuss im Einklang mit der Natur und der Umwelt des Menschen. Der Überzeugung des Küchenchefs des TIAN Gourmetrestaurants in Wien, Paul Ivic, dass Essen keine besondere Sprache brauche, sondern „eine Seele“, ist auch Florian Klinger, Gastgeber und Geschäftsführer des Weissenseerhof****s. „Im Weissenseerhof****s ist alles auf himmlisch genießen, wohlfühlen und gesund sein und bleiben ausgerichtet. Diesen Grundsatz setzen wir mit dem Einzug von TIAN in unserem Haus fort. Sinnlichkeit steht in der Philosophie von TIAN an erster Stelle, sowie auch die Sehnsucht nach ethischem, nachhaltigem und experimentellem Essen, die wir teilen“, so Florian Klinger.

Seit 01. Oktober 2017 wird im Weissenseerhof****s – direkt an den Ufern des höchstgelegenen Badesees der Alpen gelegen – bewusst auf Fleisch und Fisch verzichtet. Damit wird das Haus zum ersten vegetarischen 4****s Hotel Österreichs. „Es ist die Liebe zum Gast und zu genussvollem Essen, die uns seit Beginn an antreibt, uns stetig weiterzuentwickeln und diesen Ansatz mit Leidenschaft in die Welt zu tragen. Unsere Küche steht synonym für einen respektvollen, wertschätzenden Umgang mit den Menschen und der Natur und soll für eine breite Bevölkerungsschicht zugänglich sein“, so Christian Halper, TIAN Gründer, über die Verwirklichung einer ehrgeizigen Vision. Der Stil der TIAN Küche präsentiert sich auch im Weissenseerhof****s in gewohnt mondäner wie herzlicher Manier und internationaler Reminiszenz. Biologische, saisonale Zutaten von höchster Güte ohne jegliche Art von Zusatzstoffen finden in den Kreationen von TIAN zueinander – und so lesen sich die Gerichte auf der Speisekarte wie ein Auszug aus dem Garten Eden.

