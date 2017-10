Christian Freier: »Sommelier des Jahres 2018«

Im Strandhotel Fischland ist die Freude groß: In den vorab bekanntgegebenen Auszeichnungen der am 23. Oktober 2017 erscheinenden 21. Auflage des »Der Große Restaurant & Hotel Guide« wird Christian Freier im Sternerestaurant OSTSEELOUNGE, Ostseebad Dierhagen, als »Sommelier des Jahres 2018« geehrt.

Der Guide beleuchtet einen repräsentativen Querschnitt gehobener sowie bester Koch- und Hotelleriekultur im deutschsprachigen Raum Europas und zeichnet jährlich Leistungen und Konzepte in verschiedenen Kategorien aus. In der Ausgabe 2018 werden 31 Personen, Restaurants und Hotels in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol prämiert.

Freude über die aktuelle Auszeichnung bei Chef de Service & Sommelier Christian Freier und Hoteldirektorin Isolde Heinz (Fotocopyright: © Strandhotel Fischland)

In der Laudatio für Christian Freier zum »Sommelier des Jahres« für Deutschland heißt es: »Christian Freier weiß scheinbar intuitiv, welchem Gast welcher Wein zur gewählten Speise am besten schmecken wird. Dieses Wissen bezieht er nicht aus einer Glaskugel, vielmehr basiert es auf seiner weitreichenden Weinkenntnis inklusive der aktuellen önologischen Entwicklungen und dem persönlichen Kontakt mit ausgewählten und hervorragenden Winzern. Solcherart fachlich gerüstet, berät er mit Kompetenz und Feingefühl.«

Seit März 2016 füllt Christian Freier die Aufgabe als Maître im Sternerestaurant OSTSEELOUNGE aus und präsentiert mit seinem engagierten Team ein professionelles Zusammenspiel von Küche und Service. Spitzenkoch Pierre Nippkow verteidigt hier seit 2013 einen Stern Michelin.

Zu Christian Freier (31):

Bevor Christian Freier in die OSTSEELOUNGE kam, war er im Restaurant Bernstein im Strandhotel Ostseeblick in Heringsdorf zunächst Chef de Rang und seit 2011 Restaurantleiter. Den gebürtigen Angermünder zog es bereits während seiner Ausbildung an die Ostsee. Dort lernte er auch Pierre Nippkow kennen.

Das geweckte Interesse für Weine und gutes Essen sowie herzliche Gastlichkeit verbindet beide bis heute. Als Team verbinden sie die Kochkunst von Pierre Nippkow mit erstklassigem Service an einem besonderen Ort.

FAKTEN Gourmetrestaurant OSTSEELOUNGE:

• eröffnet: 15. Juli 2011

• Küchenchef: Pierre Nippkow

• Souschef: Daniel Specht

• Chef de Service und Sommelier: Christian Freier

• Sitzplätze: 24

• Öffnungszeiten: ganzjährig Dienstag bis Samstag ab 18.30 Uhr geöffnet, Küchenschluss 22 Uhr; mittags und an den Ruhetagen (Sonntag und Montag) für private Feiern oder Firmenveranstaltungen geöffnet.

Auszug Anerkennungen:

•1 Stern im Guide Michelin 2017

•16 Punkte im Gault&Millau 2017

•8 Pfannen im GUSTO 2017

•3,5 Schlemmer-Atlas »Kochlöffel« 2016

•3 Diamanten und VARTA Tipp Küche

•FF+ vom Magazin DER FEINSCHMECKER

•4 Hauben in Der Grosse Restaurant & Hotelguide (Bertelsmann)

•»Serviceteam des Jahres« – Verlagshaus Busche zeichnet im Schlemmer Atlas 2017 die Mitarbeiter im Gourmetrestaurant Ostseelounge aus

•Gewinner Carlsberg Preis 2014 für »Bestes Hotelrestaurant«

http://www.strandhotel-ostsee.de