Florian Hartmann ist der neue Küchenchef im Schlosshotel Kronberg

Der 38-Jährige Florian Christoffer Hartmann hat zum 01. September 2017 seine Stelle als neuer Küchenchef des Schlosshotels Kronberg angetreten. Basis seiner Arbeit ist die klassische Küche mit modernen Einflüssen inspiriert unter anderem von der französischen Küche. Für seine Gerichte verwendet er ausschließlich qualitativ hochwertige Zutaten. In seiner Funktion ist er übergreifend für die die Leitung des Küchenteams, Weiterentwicklung des Schlossrestaurants, Erstellung der Restaurant- und Veranstaltungsmenüs der Gourmetküche, Budgetierung, Einkauf und Warenkontrolle zuständig. Diese Kombination aus Kreativität und Aufgaben des Küchenmanagements schätzt Hartmann an seinem neuen Job.

Mit 31 Jahren erkochte er im Restaurant „Philipp Soldan“ des Relais & Chateaux Hotel „Die Sonne“ in Frankenberg seinen ersten Michelin-Stern und hielt diesen konstant in den darauffolgenden fünf Jahren. 2012 wurde er als „Aufsteiger des Jahres“ im Feinschmecker ausgezeichnet und erarbeitete sich weitere Gourmet-Auszeichnungen wie 16 Punkte im Gault & Millau und 8,5 Pfannen im Gusto.

Hartmann machte unter anderem Station im Spitzenrestaurant Traube Tonbach, in dem er seine Ausbildung absolvierte, im Mandarin Oriental Hyde Park im Herzen Londons und im Phoenix Restaurant & Bar in Düsseldorf, wo er zusätzlich zu den eigentlichen Aufgaben des Küchenchefs auch in den Ausbau der Küche, in die Eröffnung und in die Markteinführung involviert war. Neben den 80 Sitzplätzen der gehobenen Brasserieküche gehörte auch die Veranstaltungsfläche für bis zu 200 Personen zu Hartmanns Verantwortung. Im 17. Jahr seiner Karriere beginnt er seine neueste Herausforderung im Schlosshotel Kronberg. „Ich freue mich in einem so qualitätsträchtigen Hotel die Verantwortung der Küche zu übernehmen und gemeinsam mit dem Veranstaltungsteam und dem General Manager Franz Zimmermann die Gourmetküche des Hauses weiter zu entwickeln“, so Florian Hartmann.