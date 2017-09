Es brodelt beim Gastro-Gründertag 2017

Erfolgsrezepte für Gastronomen, Start-ups und Branchenexperten

Visionäre kulinarische Gaumenfreuden, atemberaubende Gastronomiekonzepte und digitale Innovationen sind die Schlagworte, wenn es um kreative Ideen rund um das Thema Essen geht. Doch wie gelingt Gründern am besten der Start und wie kommen sie ins Rampenlicht? Der Weg von der Gründungsidee bis zur finalen Umsetzung ist lang und häufig mit bürokratischen wie finanziellen Herausforderungen gepflastert. Deshalb steht beim 2. Gastro-Gründertag am 16. Oktober 2017 in der Digital Data Kitchen in Berlin das Teilen im Vordergrund: Gestandene Gastronomen und Experten geben ihr Wissen und ihre Erfahrungen weiter. Das Netzwerkevent richtet sich an angehende wie an gestandene Gastronomen, Foodies und Szenekenner. Interessierte können sich für die kostenfreie Veranstaltung online anmelden unter: www.gastro-gruendertag2017.eventbrite.de

Geschmack zählt: Einzigartigkeit und Qualität

Welche Zutaten zu einem Erfolgskonzept gehören, diskutieren die Praktiker Billy Wagner (Nobelhart & Schmutzig), Heinz “Cookie” Gindullis (u.a. Digital Data Kitchen), Patrick Rüther (u.a. Bullerei, ÜberQuell) sowie Eva-Miriam Gerstner (Büro Gerstner). Steffi Rothenhöfer vom Food Entrepreneurs Club verrät Gründern, wie sie aus dem Meer in Berlins kunterbuntem Gastronomiemarkt herausstechen können.

Wo und Wann: von Pop-ups, Marktplätzen und Malls

Warum sich Pop-Ups wunderbar als Testballon zur Validierung der eigenen Idee eignen, welche Vorteile diese Form des Markteintritts mit sich bringt und was bei der Locationsuche zu beachten ist, erklärt Till Riekenbrauk, Gründer des ersten deutschlandweiten Pop-Up-Restaurant-Space LADEN EIN. Daniel da Rocha von Unibail Rodamco zeigt, wie Gastronomiegründer auf veränderte Standortbedingungen reagieren können und welche Bedeutung Markthallen und Malls haben.

Richtig kalkuliert: Erfolgsrezepte und Kennzahlen

Rund um Wachstum und neue Standorte dreht sich die Gesprächsrunde mit den Gewinnern vom Gastro-Gründerpreis. Die Macher hinter Woop Woop Icecream, Suppdiwupp und Zum Starken August berichten von ihrem Weg von der Idee und Eröffnung bis hin zur Expansion. Wie sich der wirtschaftliche Erfolg messen lässt und wie Kennzahlen bei Entscheidungen helfen, zeigt Erich Nagl von der ETL ADHOGA. “Zahlen bitte!“ heißt es auch bei Christoph Woller von Mastercard. Bei ihm erfahren Gastronomen alles zur Zukunft des Bezahlens in der Gastronomie.

Raus aus dem Schatten! Frauen ins Rampenlicht

Weibliche Gastro-Stars und kochende Erfolgsfrauen wie Cynthia Barcomi oder Sophia Hoffmann erzählen auf dem Gastro-Gründertag von ihren Herausforderungen, die sie auf dem Weg zur etablierten Gastronomin erfolgreich gemeistert haben. Benjamin Brouër (fizzz) gibt Tipps, wie Gründerinnen sich als Macherinnen positionieren können. Diskutiert werden Chancen, alternative Wege genauso wie Rahmenbedingungen.

Der Gastro-Gründertag schafft eine Anlaufstelle für MacherInnen, um die Gründerkultur weiter auszuprägen und die Gastrowelt dadurch noch besser, leckerer und bunter zu gestalten. Essentielles Gründungswissen gepaart mit Tipps und Anregungen zum Wandel und Trends in der Gastronomie – das ist die Mischung, die Gastronomen für den erfolgreichen Start benötigen und beim Gastro-Gründertag bekommen. Am Abend des Gastro-Gründertags wird der Gastro-Gründerpreis auf der Berlin Food Night der Berlin Food Week verliehen.

Ein kleiner Vorgeschmack auf das Programm:

Erfolgsrezept: Wie aus einer guten Idee ein Erfolgskonzept wird

Eva-Miriam Gerstner, Büro Gerstner – Heinz ‘Cookie’ Gindullis, u.a. Cookies, Data Kitchen – Billy Wagner, Nobelhart & Schmutzig – Patrick Rüther, u.a. Bullerei, ÜberQuell

Es brodelt: Gastronomie im Digitalrausch

Patrick Brienen, orderbird

Pop-up als Chance für den Markteintritt

Till Riekenbrauk, LADEN EIN

Kennwort USP: Wie werde ich zum Einhorn in Berlins Gastronomiemarkt?

Steffi Rothenhöfer, Food Entrepreneurs Club

Chefinnensache: Herausforderungen von Frauen in der Gastronomie

Sophia Hoffmann, vegane Köchin und Autorin – Cynthia Barcomi, Barcomi’s – Benjamin Brouër, fizzz – N.N., Frauennetzwerk FOODSERVICE

Von der Markthalle bis zur Mall: Wie Gastro-Gründer auf veränderte Standortbedingungen reagieren

Daniel da Rocha, Unibail Rodamco

Die Zukunft des Bezahlens in der Gastronomie

Christoph Woller, Mastercard

Aus 1, mach 2, mach 3: So gelingt die Expansion mit einem Gastronomiebetrieb

Ferdinand Pillenstein, Suppdiwupp – Sebastian Kulka, Ginger Synne, Zum Starken August – Philipp Niegisch, Woop Woop Icecream

Will I be famous? Kennzahlen als Schlüssel zur Erfolgsmessung

Erich Nagl, ETL ADHOGA

Digitalisierung und Social Media als Chance für Gastronomen

Michael Kuriat, TNC Group / Leaders Club Deutschland

