Gastronomie hilft Gerd Hammes Tochter

Im Restaurant L’ecole in Bad Laasphe erkochte Hammes 1994 zwei Michelin Sterne, gefolgt von einem weiteren Stern im Guide Michelin im Restaurant Harlekin des Hotel Esplanade, Berlin.

Wir trauern um Gerd Hammes, der sich vor einer Wiche in Berlin das Leben nahm. Die Gründe sind uns nicht bekannt und interessieren auch nicht. Gerd Hammes war alleinerziehender Vater der 13jährigen Laura.



Die Trauerfeier für Gerd Hammes findet am Samstag, den 16.9. um 11 Uhr in der St Matthias Kirche am Winterfeldplatz (Berlin) statt!

Es wäre wünschenswert, wenn viele Kollegen da wären!

Wir, wie auch viele andere Menschen aus der Gastronomie, bzw. dem Umfeld der Gastronomie, möchten Laura, der 13j. Tochter von Gerd helfen.

Die erste Idee ist, ein großes Charity Dinner mit Tombola zu veranstalten. Köche & Kellner werden sich sicher leicht finden. Wir benötigen eine Location, Organisation, PR und vieles, vieles mehr.

Helfen auch Sie mit?

Der Erlös soll auf ein Treuhandkonto gehen, dass Wolfgang Hammes, der Bruder von Gerd, für Laura verwaltet.

Die ersten Unterstützer haben schon zugesagt.

Ralf Bos: Klar bin ich dabei

Wer hilft mit? Bitte benutzen Sie die Kommentarfunktion!

Ich selber wohne in Bahrain und kann deswegen mich nicht sehr einbringen und möchte von hier aus das Projekt anschieben und es schnell in kompetente Hände geben. Christian Romanowski