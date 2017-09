Europas Beste mit Thorsten Gillert

Gourmetevent EUROPAs Beste 2017: Premiere in Hamburg mit Fünf-Sterne-plus-Auszeichnung für MS EUROPA

30 internationale Akteure, darunter elf Spitzenköche

Prominenter Winzer: Dieter Meier

Exklusive Vorab-Bekanntgabe: Fünf-Sterne-plus Auszeichnung des Berlitz Cruise Guide 2018 für MS EUROPA

MS EUROPA, EUROPAS Beste 2017

Ende August 2017 versammelte sich die Gourmet-Elite zum 13. Mal zum beliebten jährlichen Event-Abend EUROPAs Beste an Bord des Luxusschiffs von Hapag-Lloyd Cruises. Bei der Premiere in Hamburg waren 30 Akteure der Spitzengastronomie, darunter elf Spitzenköche, Winzer, Fromagers und Pâtissiers, dabei. Thorsten Gillert, Küchenchef der EUROPA, begrüßte an Bord u.a. Deutschlands jüngste Sterneköchin Julia Komp, den Chef de Cuisine des vegetarischen Restaurants Tian in Wien, Paul Ivić, sowie die Hamburger Sterneköche Karlheinz Hauser, Christoph Rüffer und Thomas Martin. Besonderes Highlight: Kreuzfahrtexperte Douglas Ward verlieh MS EUROPA zum 18. Mal in Folge die Auszeichnung Fünf-Sterne-plus des renommierten Kreuzfahrtguides „Berlitz Cruising & Cruise Ships 2018“.

Douglas Ward, Autor des Berlitz Cruise Guides: „Mit einem aufmerksamen, freundlichen, aber gleichzeitig unaufdringlich persönlichen Service, beeindruckt mich MS EUROPA bereits seit ihrer Indienststellung.“ Karl J. Pojer, Vorsitzender der Geschäftsführung von Hapag-Lloyd Cruises, ist darauf sehr stolz: „Viele „Sterne“ verleihen heute unserer EUROPA einen besonderen Glanz. Die besondere Auszeichnung mit 5-Sterne-plus ist eine schöne Bestätigung, dass die EUROPA weiterhin in der Spitzenklasse Zuhause ist. Ich bedanke mich sehr bei der gesamten Crew und allen Mitarbeitern.“

Die rund 600 Passagiere und geladenen Gäste an Bord flanierten an den Live-Cooking Stationen und genossen die vielfältigen Kreationen. So gab es bei Nico Burkhardt beispielsweise „Portobello mit Trüffel, Nussbutterschaum und gebackenen Kartoffeln“. Marco Müller präsentierte „Grünen Wacholder und Schweinekinn mit Gartenkohlrabi“. Die Confiserie Teuscher kredenzte zum Nachtisch ausgefallene Trüffelsorten wie „Champagne Truffes“ oder „Lavendel Truffes“. “Carrotcake reconstructed” und “Schokolade trifft Karibik“ mit Balli Kakao, Passionsfrucht, Mango und Crumbel gab es dagegen von der Patisserie Walter.

Im nächsten Jahr findet EUROPAs Beste am 24.06.2018 in Antwerpen im Rahmen einer 14-tägigen Reise statt. Die Reise startet am 12. Juni in Bilbao, endet am 26. Juni 2018 in Hamburg und kostet ab 7.130 Euro pro Person inklusive Anreisepaket ab Deutschland.

Mit dabei waren in diesem Jahr:

Köche:

Thorsten Gillert, MS EUROPA

Dieter Müller, Restaurant Dieter Müller, MS EUROPA

Karlheinz Hauser, Restaurant Seven Seas, zwei Michelin Sterne, drei Gault-Millau-Hauben, Deutschland

Paul Ivić, Restaurant Tian, ein Michelin Stern, drei Gault-Millau-Hauben, Österreich

Christoph Rüffer, Restaurant Haerlin, zwei Michelin Sterne, vier Gault-Millau-Hauben, Deutschland

Julia Komp, Restaurant Schloss Loersfeld, ein Michelin Stern, Deutschland

Marcus G. Lindner, Restaurant Sonnenberg, zwei Gault-Millau-Hauben,

Schweiz

Nico Burkhardt, Restaurant Olivo, ein Michelin Stern, drei Gault-Millau-Hauben, Deutschland

Dieter Koschina, Restaurant Vila Joya, zwei Michelin Sterne, Portugal

Thomas Martin, Jacobs Restaurant, zwei Michelin Sterne, drei Gault-Millau-Hauben, Deutschland

Marco Müller, Rutz Restaurant, zwei Michelin Sterne, drei Gault-Millau-Hauben, Deutschland

Winzer:

Weingut Puro / Argentinien

Weingut Schwarzer Adler / Deutschland

Weingut Robert Weil / Deutschland

Weingut Rebholz / Deutschland

Weingut Markus Schneider / Deutschland

Niepoort / Portugal

Bodega Chacra / Argentinien

Tenuta San Guido / Italien

Bollinger Champagner / Frankreich

Weitere Teilnehmer:

Altonaer Kaviar Import Haus

Piekfeine Brände

Fleischspezialitäten von Otto Gourmet

Delikatessen von BOS FOOD

Patisserie Walter

Fromagerie Antony

Becking Kaffee

Bäcker Gaues

Gelato-Manufaktur Giovanni L.

Confiserie Teuscher

Herzog Bar

