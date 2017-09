Eden Rock – St Barths veranstaltet Gourmetfestival

Das renommierte „Taste of St Barth Gourmet Festival“ findet dieses Jahr zum vierten Mal vom 2. bis 5. November unter Federführung des Luxushotels Eden Rock – St Barths statt.

Das Highlight auf der internationalen Kulinarik-Agenda wird vom Tourismusverband St. Barths organisiert. Schirmherr ist der Küchenchef Eric Frechon, Leiter der Drei-Sterne Küche des Restaurants Epicure im Hotel Le Bristol, Paris, sowie „Meilleur Ouvrier de France“. Gemeinsam mit sechs französischen Küchenchefs – vom umjubelten Profi mit Michelin-Sternen bis zum vielversprechenden Neuling, stellt er abermals die Avantgarde französischer Kochkunst in den Mittelpunkt.

Als „Himmel für Feinschmecker“ bekannt, ist das Eden Rock – St Barths stolzer Teilnehmer des Festivals. Das Haus fühlt sich geehrt, Küchenchef Jérôme Faure aus seinem mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurant Le Champ des Lunes in Le Domaine de Fontenille als Gast-Koch zu begrüßen. Für drei spezielle Abendessen wird er mit seinen unverkennbaren Gerichten ein Menü aus mehreren Gängen kreieren.

Ein weiterer Höhepunkt des Events: das gemeinsame Vier-Gänge-Menü von Eric Frechon und Jérôme Faure am 3. November im Restaurant On The Rocks, eine Kollaboration, die das Feinschmecker-Herz höher schlagen lässt.

Über Eden Rock – St Barths

Das Luxushotel Eden Rock – St Barths steht für große Liebe zum Detail, makellosen Service und die Verpflichtung, seinen vielgereisten, anspruchsvollen Gästen eine unvergessliche Zeit auf der berühmten Insel St. Barths auf den Französischen Antillen zu bereiten. Mit seiner atemberaubenden Lage repräsentiert Eden Rock französisches art de vivre mitten im Herzen der Karibik. Aufgrund seiner zentralen Lage können Gäste die Geschäfte, Boutiquen, Bars und Restaurants des Dorfes St. Jean leicht erreichen. Das Hotel bietet 34 individuell ausgestattete Luxusunterkünfte direkt „on the rock“ – auf dem Felsen, am Strand oder in üppigen grünen Gärten. Die Luxusvillen Nina und Rockstar, je 1500 Quadratmeter groß, bieten unvergleichliche Annehmlichkeiten und geben den Blick frei auf Privatterrasse, Spa-Pool und das türkisblaue Meer.

Das Essen im Eden Rock ist ein Muss für jeden Besucher von St. Barths. The Sand Bar und On The Rocks sind Garanten für höchsten kulinarischen Genuss. Beide Restaurants tragen die Handschrift des weltberühmten Küchenchefs Jean-Georges Vongerichten. On The Rocks with Jean-Georges präsentiert Menüs mit den Lieblingskreationen des Meisters. Die stilvolle, entspannte Atmosphäre wird aufs Schönste ergänzt durch spektakuläre Ausblicke auf die Korallenriffe – und weit darüber hinaus. The Sand Bar with Jean-Georges bietet als einziger Ort auf der Insel Vollkorn-Pizza, gegrillten oder im Holzofen gebackenen Fisch sowie köstliche, leichte Salate mit frischen Kräutern aus dem Gewächshaus des Eden Rock.

Die Eden Rock Gallery bietet einen farbenfrohen Blick auf den Strand direkt vor der Tür. Die Ausstellungen der Galerie zeigen Werke internationaler Künstler. Das erfolgreiche „Artist in Residence“-Programm kommt unter anderem jungen Künstlern der berühmten New York Academy of Art zugute.

Eden Rock Villa Rental ERVR verwaltet ein Portfolio von rund 60 der begehrtesten Privatvillen der Insel in der Größe von einem bis acht Schlafzimmern. Jedes Haus ist unterschiedlichausgestattet und bietet ein ähnliches Service- und Zimmer-Niveau wie das Eden Rock. Der persönliche VIP-Concierge-Service von ERVR behandelt jede Anfrage mit derselben Höflichkeit und Perfektion.

http://www.edenrockhotel.com