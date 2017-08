Ellerman House kooperiert mit „Infinity Culinary Training“

In der Küche des Ellerman Houses stehen ganz besondere Talente am Herd „knife&life“ – so lautet das Motto des Luxushotels in Kapstadt, in der jungen Köchen aus sozial benachteiligten Familien ein Senkrechtstart ins Berufsleben ermöglicht wird.

In der Küche des Ellerman House in Kapstadt braut sich etwas ganz Besonderes zusammen: Neben den erfahrenen Köchen stehen hier junge Talente aus sozial benachteiligten Familien am Herd und bekommen so die Chance auf einen erfolgreichen Start ins Berufsleben. Seit jeher setzt das Kapstadter Luxushotel die Bedürfnisse von Menschen in den Mittelpunkt: sei es, um den Gästen des Hotels jeden Wunsch von den Augen abzulesen, aber auch, wenn es um das Wohl der Angestellten und um eine positive Arbeitsatmosphäre geht.

Damit auch talentierte junge Menschen aus sozial schwierigen Umfeldern eine Chance bekommen, kooperiert das Ellerman House nun mit dem „Infinity Culinary Training“ (ICT), einer gemeinnützigen Schule für zukünftige Küchenchefs. Schulabsolventen lernen hier gleichermaßen “knife&life“- Fähigkeiten: Neben dem Küchen-Einmaleins auf höchstem Niveau werden auch das Selbstvertrauen gestärkt und das Übernehmen von Verantwortung geübt. Ziel des Programmes ist es schließlich, dass die Küchen-Newcomer im Berufsleben Fuß fassen und auch künftig darin integriert bleiben.

Wanda Fokwana ist der Jüngste der Rising Stars, die einen Praktikumsplatz im Ellerman House bekamen und die Chance hatten, den Top-Küchenchefs des Luxushotels über die Schulter zu schauen und deren Tipps und Tricks zu lernen. Der junge Koch überzeugte das Team derart, dass er vom Ellerman House nun in Vollzeit angestellt wurde.

Auch zuvor sah das Küchenteam des Boutiquehotels schon so manches Startalent am Horizont erstrahlen: Die heutige Chefin de Commis Nyarai Mkolo startete einst in der Spülküche. Während ihrer fünfjährigen Zeit als Küchengehilfin zeigte das kulinarische Naturtalent großes Interesse am Kochen und unterstützte mehr und mehr die Köche am Herd. Mkolos Liebe zum Essen entstand schon in jungen Jahren, als sie ihrer Mutter in ihrem Heimatland Simbabwe beim Kochen half. Dank des sozialen Programmes hinter den Kulissen des Ellerman Houses, aber auch dank ihrer hohen Motivation und positiven Ausstrahlung ist für sie mit der Beförderung zur Jungköchin ein Traum wahr geworden. Ein Traum, dem noch viele Jugendliche folgen sollen.

Über das „Infinity Culinary Training“

Seit 2009 hat das ICT ein intensives Drei-Phasen-Trainingsprogramm für rund 300 Schulabsolventen auf den Plan gerufen – 80% der jungen Talente davon sind derzeit fest in der Gastronomie angestellt. ICT änderte damit nicht nur ihr Leben und gab ihnen eine Perspektive, sondern erreichte zudem Wachstum und Wandel für ihre Familien und Gemeinden.

Die erste Phase besteht aus einem strengen Acht-Wochen-Kurs, der den Schülern die Basics des Kochens lehrt und sie in Hygiene- und Sicherheitsfragen am Arbeitsplatz unterweist. Gleichzeitig werden die Schüler aber auch in (über)lebenswichtigen Dingen unterrichtet und ihr Selbstvertrauen gestärkt, um sie zu verlässlichen und verantwortungsvollen Arbeitnehmern zu machen. Zuletzt folgt ein einmonatiges Praktikum in einem der besten Hotels und Restaurants in Kapstadt, das in einem dreimonatigen, bezahlten Angestelltenverhältnis endet, oder, wie im Falle von Wanda Fokwana – in eine dauerhafte Anstellung übergeht.

Über das Ellerman House

In Kapstadts Nobelviertel Bantry Bay, hoch über dem Atlantik, liegt das elegante Ellerman House. Mit nur elf Zimmern sowie zwei Suiten und zwei Privatvillen genießen Gäste exklusive Abgeschiedenheit wie in einem luxuriösen Privathaus. Das Hotel besticht durch die Kunstgalerie mit originalen Werken bekannter südafrikanischer Künstler. Im Wellnessbereich sorgen eine Sauna, ein Dampfbad sowie eine Auswahl an Anwendungen für Entspannung und Erholung. Kulinarisch nimmt das Team um den einheimischen Küchenchef Genießer mit auf eine Reise durch die moderne südafrikanische Küche und zeigt deren kapmalaiische Wurzeln. Abgerundet wird ein Gericht durch edle Tropfen aus der hauseigenen Wine Gallery, in der eine große Auswahl südafrikanischer Weine zum Probieren bereitsteht.